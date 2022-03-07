CHP'den dikkat çeken site! Harcamaların maaşa olan etkisi hesaplanıyor

CHP İstanbul Gençlik Kolları, yapılan zamları eleştirmek amacıyla ‘zam sepeti’ adında internet sitesini yayına koydu. İnternet sitesinde, faturalar ve aylık harcamaların maaşlara olan etkisi hesaplanıyor.

CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından yayına sokulan Zamsepeti.com sitesinde kullanıcının maaş miktarı soruluyor.

Maaş miktarı girildiğinde, ev kirası ve faturaların yanı sıra bir ay boyunca yapılan masraflar tek tek sepetten seçilerek hesaplanıyor ve kullanıcının kalan maaş miktarı ortaya koyuluyor.

Hesaplama sonucunda geçen seneden bu yana oluşan fiyat farkları da ortaya çıkıyor.

CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından “Eriyen maaş, boş kalan sepet! http://zamsepeti.com'a gir gelirinin ne kadar erdiğini kendin gör“ açıklaması yapıldı.