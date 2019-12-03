CHP'den engelliler için kanun teklifi

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve Sevda Erdan Kılıç, 3 Aralık Engelliler Günü'nde, engellilerin hayatını kolaylaştıracak ve kamuda istihdamı arttıracak kanun teklifinde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, engelli vatandaşların istihdama katılımının arttırılması amacıyla 'Devlet Memurları Kanunu'nda ve 'İş Kanunu'nda değişiklik öngören bir kanun teklifi verdi. Uluslararası Engelliler Günü'nde TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifinde Sındır, engelli vatandaşların kamuda yüzde üç olarak var olan kontenjan sayısının yüzde 5'e yükseltilmesi ve İş Kanunu'nda da değişiklik yapılarak yüzde 4 olan kontenjanının yüzde 5'e attırılmasını teklif etti. Sındır, "Engelli yurttaşlarımızın hayat kalitelerini yükseltmek, toplumun organik birer parçası olmalarını sağlamak ve hayatı onlar için daha yaşanılabilir kılmak için iş yaşamında önlerini açmalıyız. Parti ayrımı yapmaksızın elimizi taşın altına hep birlikte koyalım" dedi.

Eşit yaşam hakkı

Engellilerin sorunlarına değinen ve gerçek özürün bedende değil zihniyette, düşüncede olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Milletvekili Sındır, "Engelli yurttaşlarımızı bizden farklı kılan tek şey onların önüne konan engeller. Engelli yurttaşlarımızın hem zihinsel hem de bedensel anlamda normal insanlardan hiçbir farkı yok. Gerçek özür bedende değil düşüncelerde, zihniyette. Esas sorun bu toplumda bu dünyada eşit yaşam hakkımızın elimizden alınması ya da bu hakkın bize verilmemesidir. Toplum içerisinde; spor alanlarında, çarşıda, pazarda, alışverişte kısaca yaşamın her alanında engelli yurttaşlarımızın eşit yaşam hakkına erişememesi asla kabul edilemez" dedi.

Herkes destek vermeli

Artan enflasyonla birlikte işsizliğin vurduğu en büyük kesimlerden birisinin de engelli vatandaşlar olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Sındır, "Ulusal Engelli Veri Tabanında kayıtlı ve hayatta olan engelli yurttaşlarımızın sayısı 2 milyon 473 bin 891. Kamuda toplam mevcut memur sayısı 3 milyon 280 bin 563 iken engelli kontenjanı ise yüzde üç olarak uygulandığında kamuda istihdam edilmesi gereken sayı 98 bin 416'dir. Maalesef bu rakam 2019 Kasım ayı itibariyle Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre 55 bin 196 kişi. Sosyal Devlet ve İnsan Hakları açısından engelli yurttaşlarımız için kamuda yüzde üç olan kontenjan sayısının yüzde 5'e; İş Kanunu'nda yüzde 4 olan kontenjanının da yine yüzde 5'e yükseltilmesi engelli yurttaşlarımızın istihdam edilmeleri ve ekonomik hayatta daha fazla yer almalarına olanak sağlayacak. Çalışma hayatının dışında kalan, iş bulamayan, çalışma hakkından yararlanamayan, artan enflasyon altında ezilen engelli yurttaşlarımız için bu kanun teklifi rahat bir nefes almalarını sağlayacak. Engelli yurttaşlarımızın insanca bir yaşam koşuluna ulaşmalarını sağlamak için tüm siyasi partileri bu kanun teklifine destek vermeye çağırıyoruz" dedi.

Onlar için hayatı güzelleştirelim

Engelli bireylerin çalışma hayatına daha aktif katılabilmelerinin önemine değinerek sözlerini sonlandıran Sındır, "Uluslararası Engelliler Günü'nde sunduğumuz kanun teklifini müjdeli bir habere dönüştürmek bizlerin elinde. Engelli yurttaşlarımızın çalışma hayatına katılmaları birey olarak ayakta durabilmelerine ve sosyal yönden güçlenmelerine katkı sağlayacak. Onların hayat kalitelerini yükseltmek, toplumun organik birer parçası olmalarını sağlamak ve hayatı onlar için daha yaşanılabilir kılmak için iş yaşamında önlerini açmalıyız. Parti ayrımı yapmaksızın elimizi taşın altına hep birlikte koyalım. Dezavantajlı yurttaşlarımız için hayatı güzelleştirmek, kolaylaştırmak, yaşanılabilir kılmak hepimizin ortak görevi olduğu bilincinden aldığımız güçle bu kanun teklifinin yasalaşmasını umut ediyorum. Engelsiz bir yaşam mümkün" dedi.