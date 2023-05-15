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CHP heyeti YSK Başkanı Yener'i ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçim sonucu kesinleşene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak görevlerinin başında olduklarını belirtti

CHP heyeti YSK Başkanı Yener'i ziyaret etti
15 Mayıs 2023 Pazartesi 05:42

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ile YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından YSK binasından çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Erkek, sandıktan çıkan seçmen iradesinin eksiksiz yansımasının, yurt içinde ve yurt dışında tüm oyların sağlıklı, güvenli bir şekilde sayılıp sisteme girilmesinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Seçim sonuçlarını, hem yurt içinde hem yurt dışında kullanılan oyları ciddi şekilde takip etmeye devam ettiklerini belirten Erkek, yurt dışı oyların sayımının ATO Congresium'da sürdüğünü hatırlatarak bu sayımın daha da zaman alacak gibi durduğunu ifade etti.

ATO Congresium'da CHP'li milletvekillerinin, sandık kurulu üyelerinin ve müşahitlerin görev yaptığını kaydeden Erkek, "Seçim sonucu kesinleşene kadar biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız. Seçim kurullarında da yurt dışında da yurt içinde de tüm seçim kurulu üyelerimiz, görevli arkadaşlarımız her seçmenin her oyuna sahip çıkıyorlar." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ahmet Yener #chp #ysk
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