CHP İstanbul İl binasına silahlı saldırı iddiası

CHP İstanbul İl binasına silahlı saldırı iddiası
06 Nisan 2023 Perşembe 12:35

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer'de bulunan CHP il binasına silahlı saldırı yapıldığını öne sürdü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Bugün saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir" dedi


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #istanbul #silahlı saldırı
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