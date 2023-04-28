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CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan AK Partili Hızal'a pankart yanıtı: Yanlış saat bile...

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın büyükşehir belediyesine ait katlı otoparka, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun posterinin asılmasına tepki göstermesine CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan yanıt gecikmedi.

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan AK Partili Hızal'a pankart yanıtı: Yanlış saat bile...
28 Nisan 2023 Cuma 13:49

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın Çankaya Katlı Otopark’ına asılan Kemal Kılıçdaroğlu afişine tepki göstermesine karşın Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sosyal medya hesabından açıklalamalarda bulundu. Aslanoğlu, "Yanlışa yanlış demek lazım.. Reklam firmasının hatası, sabah erken saatlerde talimat verdim sökülüyor. Özgür beyin paylaşımıyla bir kez daha ortaya çıktı ki, yanlış saat bile günde iki kez doğruyu gösteriyormuş" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #izmir #ak parti #chp
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CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan AK Partili Hızal'a pankart yanıtı: Yanlış saat bile...
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