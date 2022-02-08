CHP'li başkanlardan ortak bildiri: Üzerimizdeki yük taşınabilir olmaktan çıkmıştır

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı bugün bir bildiri yayınladı. Başkanlar, son günlerdeki fiyat artışlarına tepki gösterdi ve belediyelere KDV ve ÖTV muafiyeti, elektrik ve doğal gazda indirimli tarife uygulanmasını istedi.

27 Ocak'ta ortak bir deklarasyon yayınlayan CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, yerel yönetimlere yönelik bazı vergilerde indirimlere gidilmesi ve sübvansiyon desteği verilmesini talep etmişti. Bugün yapılan toplantının ardından bir ortak bildiri daha yayınlayan CHP'li başkanlar, yeniden hükümete seslendi.

Son dönemde yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekilen açıklamada, "Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar, art arda gelen fiyat artışları, doğrudan yerel yönetimlerimizi, dolayısıyla da vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkileme riski taşımaktadır. 27 Ocak 2022 tarihinde 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yayınladığımız ortak deklarasyonda, vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak adına, bir dizi öneriyi merkezi idareye sunmuştuk. Bu önerilere yönelik bugüne dek herhangi bir açıklama gelmediği gibi, Türkiye Belediyeler Birliği'nin de bu konuya gözlerini kapattığını üzülerek görmekteyiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı çerçevesinde, vatandaşlarımızı korumak adına, ilettiğimiz bazı önerilerimizi ve uyarılarımızı yineleme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü belediyelerimiz üzerindeki yük, taşınabilir olmaktan çıkmıştır." denildi.

CHP'li başkanlar, öneri ve uyarılarını şöyle sıraladı:



1) Büyükşehir belediyelerimizin faaliyet gösterdiği pek çok alanda, yılbaşından önce ve sonra, bugüne dek ciddi fiyat artışları olmuş, olmaya da devam etmektedir. Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarında yoğun olarak kullandığı bu hizmet kalemlerindeki ciddi artışlar, yerel yönetimleri hizmet üretmede zorlar hale gelmiş, gelecek günlerle ilgili kaygılar oluşturmuştur.



2) Ulaşım hizmetlerinde, özellikle metro-tramvay kullanımında elektrik fiyatlarına gelen artışlar, lastik taşıtlı ulaşımda motorine sık sık gelen yoğun zamlarla, toplu taşımadaki fiyat artışları şimdiden kadük hale gelmiştir. Ülkedeki ekonomik zorlukları ve azalan alım gücünü de göz önünde bulundurarak, vatandaşlarımızı korumak adına, merkezi yönetim tarafından bazı kararların alınmasını elzem olarak görüyoruz.



3) Türkiye toplam nüfusunun yarısı kadar nüfusa, çeşitli hizmetler ulaştıran 11 Büyükşehir Başkanı olarak, bir önceki deklarasyonumuzda dile getirdiğimiz talepleri, bir kez daha tekrarlamak gereği hissediyoruz: Özellikle toplu taşımanın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için, belediyelerin kullandığı akaryakıta KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesi talebimizdir.

Yine toplu taşımada yoğun tüketilen elektrik maliyetlerinde belediyeler için yeni ve avantajlı bir tarifeye geçilmesini gerektirmektedir. Burada belirtmek isteriz ki; 2019 yılından bugüne elektrik fiyatlarındaki artış, yüzde 300'e ulaşmıştır. Unutmamak gerekir ki; elektrik fiyatlarındaki artış, doğrudan su maliyetlerini artırmaktadır. Su işletmelerimizin en önemli maliyet kalemi, elektrik tüketimidir. idarelerimizin vatandaşa su ulaştırmakta kullandığı elektrik fiyatlarında indirimli tarifeler düzenlenmelidir. Çünkü, bir önceki yıla göre su idarelerimizin ödediği elektrik faturası 3 kata çıkmıştır. Aynı şekilde 2019 yılından bugüne yüzde 113 oranında fiyat artışı yaşanan doğalgazda da belediyelere yönelik farklı bir tarife uygulamasını talep etmekteyiz.



4) Keza, büyükşehir belediyelerimiz tüm imkanlarını zorlayarak, olağanüstü artan üretim maliyetlerine rağmen, Halk Ekmek'i bu zamana kadar en uygun fiyatla vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. Gelinen noktada, belediyelere TMO tarafından yeteri kadar unun uygun fiyatlama ile verilmemesi durumunda, bu üretim maliyetleri de katlanabilir olmaktan çıkacaktır.

BİLDİRİDE İSİMLERİ OLAN BAŞKANLAR

Telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantı; İstanbul'dan Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'dan Mansur Yavaş'ın, İzmir'den Tunç Soyer'in, Antalya'dan Muhittin Böcek'in, Adana'dan Zeydan Karalar'ın, Eskişehir'den Yılmaz Büyükerşen'in, Aydın'dan Özlem Çerçioğlu'nun, Muğla'dan Osman Gürün'ün, Mersin'den Vahap Seçer'in, Tekirdağ'dan Kadir Albayrak'ın ve Hatay'dan Lütfi Savaş'ın katılımıyla yapıldı.