ARILAR 63 PENGUENİ ÖLDÜRDÜ
ARILAR 63 PENGUENİ ÖLDÜRDÜ
0
ŞAHİN MENGÜ HAYATINI KAYBETTİ
ŞAHİN MENGÜ HAYATINI KAYBETTİ
0
DOLAR YİNE YÜKSELİŞTE
DOLAR YİNE YÜKSELİŞTE
0
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDULAR
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDULAR
0

CHP'li eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Eski CHP Manisa milletvekili Şahin Mengü (73), Ankara'da yüksek tansiyon şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

CHP'li eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
20 Eylül 2021 Pazartesi 12:46

Ankara'da yaşayan eski CHP Manisa milletvekili Şahin Mengü, dün gece burun kanaması üzerine yüksek tansiyon şikayetiyle kentteki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Mengü, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Şahin Mengü'nün ölüm haberini alan yakınları ve milletvekilleri hastaneye akın etti.

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

Gazeteci Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü'nün babası olan Şahin Mengü, 4 Nisan 1948'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Mengü, serbest avukat olarak çalıştı. Türkiye Barolar Birliği genel sekreteri ve Türk Eğitim Derneği genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Mengü, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde CHP' den Manisa milletvekili seçildi. Eski Başbakan Bülent Ecevit'in sıkıyönetim döneminde avukatlığını yapan Mengü, daha sonra eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını üstlendi.

Etiketler; #şahin mengü #şahin mengü ölüm #şahin mengü kimdir #chp
Önceki Haber
Doğa yürüyüşünde şok ölüm!
Sonraki Haber
Bayraktar: Tavuk üreticisi zorda!
Doğa yürüyüşünde şok ölüm!
Doğa yürüyüşünde şok ölüm!
0
Önlem alınmazsa felaket kapıda!
Önlem alınmazsa felaket kapıda!
0
Avda korkunç olay! Kazara kardeşini vurunca...
Avda korkunç olay! Kazara kardeşini vurunca...
0
İstanbul Rumeli Üniversitesi 12 kişi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 12 kişi alacak
0
İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Ankara Medipol Üniversitesi 31 kişi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi 31 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.