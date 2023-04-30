CHP'li İmamoğlu: Hazır ol İzmir, hazır ol Türkiye!

Gündoğdu Meydanı'ndaki Millet İttifakı Mitingi'nde konuşan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye’nin sorunları çözülsün, ekonomi rahatlasın istiyoruz, paramız pul olmasın istiyoruz, gençleri işle, üretimle, teknolojiyle buluşturmak istiyoruz. Hep beraber bunun için çalışacağız. Ortak akıl iş başına geliyor. Hazır ol İzmir, hazır ol Türkiye!" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de Gündoğdu Meydanı'ndaki Millet İttifakı Mitingi'nde konuşan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,"İzmir muhteşem görünüyor. Harikasın İzmir! En son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim; İzmir hazır mıyız? Her şey çok güzel olacak! Kazanıyoruz, İzmir, kazanıyoruz! Millet kazanıyor millet! Hiç şüpheniz olmasın. Çünkü sizlere güveniyoruz, İzmir’e güveniyoruz, Türkiye’ye güveniyoruz. Pırıl pırıl gençlere, hanımefendilere, beyefendilere, çocuklara güveniyoruz. Milletin evlatlarına güveniyoruz. Demokrasi aşığı milletimize güveniyoruz. Çünkü Cumhuriyetimiz kurulurken millet iradesi esas alındı ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ denildi. Mustafa Kemal Atatürk, hem cumhuriyeti hem demokrasiyi hem milletin meclisini bizlere emanet etti. Millet İttifakı tam da Cumhuriyetin yolunu takip ediyor, ikinci yüzyılın başında hepimize çok güzel bir dönem vaat ediyor. Millet ittifakı bu milletin ortak aklı, ruhu, birliği… Tabi ki birleştirici güç lazım, 6 liderin ortaya koyduğu bu birlik, muhteşem. İstanbul’u birlikte, milletin iradesinin bir arada oluşuyla kazandık. O birleştirici gücü ortaya koyan ve sürecin sonunda demokrasi kazanımlarının teminatı olan ve Allah’ın izniyle 15 Mayıs sabahı 13. cumhurbaşkanımız olacak Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyoruz" dedi.

İmamoğlu, konuşmasının devamında ise şunları kaydetti:

MİLLETİN EVLATLARIYLA YÖNETECEĞİZ

"Millet ittifakının kadroları, milletin ihtiyaçlarını esas alan, liyakatli kadrolar. Burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız size hizmetleriyle hitap etti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız inşallah 15 Mayıs sonrası Türkiye için her hususta bir nefer gibi çalışacak. Liderlerimiz, devlet deneyimi olan kadrolar. Tabi ki 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde ortak aklı esas alan, milletin isteklerini taleplerini dinleyen ve asla insanları ayırt etmeyen, partizanlığı tüm devlet kademelerinden söküp atan millet ittifakı’nın iktidarı… Millet İttifakı’nın iktidarı milletin iktidarıdır. Biz bu süreci ikinci yüzyılın başlangıcını milletin evlatlarıyla yöneteceğiz. Türkiye’nin sorunları çözülsün, ekonomi rahatlasın istiyoruz, paramız pul olmasın istiyoruz, gençleri işle, üretimle, teknolojiyle buluşturmak istiyoruz. Hep beraber bunun için çalışacağız. Ortak akıl iş başına geliyor. Hazır ol İzmir, hazır ol Türkiye!

BİR OY PATLAMASI BEKLİYORUZ



Sahadaki demogojik cümlelere aldanmayın, ittifakın güçlü kadroları arkasındaki toplumsal güç 86 milyon için seçim kazanacak. Millet ittifakı seçimi kazanırsa ‘darbeymiş’ hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan! İzmirliler, 86 milyon insanımız, kazanıyoruz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz. 86 milyonun iktidarı geliyor, bir avuç insan kaybediyor, ben her şeyin sahibiyim diyen akıl tıpış tıpış evine gidiyor. Birileri yolunu kaybetmiş olabilir, ‘hafif sağa, hafif sola gideceğim’ diyor olabilir, sevgili gençler bu seçim sizin seçiminiz. Gençliğimiz var, yolumuz uzun. O zaman ne yapacağız, asla bölünmeyeceğiz. Oylarımızı bölmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığında oyumuz 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na! Oyumuzu bölmeyeceğiz, böldürmeyeceğiz. Oylarımız Millet İttifakı’na… 14 Mayıs günü sandıklara sahip çıkmaya hazır mıyız? Bir oy patlaması bekliyoruz. Bu seçim bir siyasi parti seçimi değil, bu seçim 86 milyon insanın kazanacağı bir seçim. Size söz… 15 Mayıs sabahı pırıl pırıl bir güne uyanmaya var mısınız? Düşünsenize, nefes alıyorsunuz, içinize çekiyorsunuz mis gibi demokrasi, mis gibi adalet, mis gibi liyakat, mis gibi özgürlük. Oy patlamasına var mısınız?"