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CHP'li isim son anketlerin ortalamasını açıkladı! Dikkat çeken sonuç!

CHP'li isim son anketlerin ortalamasını açıkladı! Dikkat çeken sonuç!
17 Nisan 2022 Pazar 08:45

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla seçim hazırlıklarını sürdüren partiler anketlerle oy potansiyellerini ölçüyor. Bu kapsamda kendi anketini yaptıran CHP'nin oy oranını Genel Başkan Yardımcısı Salıcı canlı yayında açıkladı. 


CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Habertürk ekranlarında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sunduğu Olaylar ve Görüşler programında partisinin oy oranını açıkladı.

AK Parti'nin CHP'den 2 puan farkla önde olduğunu belirten Salıcı, "Biz yüzde 28 çıktığımızda onlar yüzde 30, biz 29 çıktığımızda onlar 31 oluyor." diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nın, AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde olduğunu söyledi.

"ORTALAMANIN İÇİNDE AK PARTİ'NİN ANKETİ DE VAR"

Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketin hangi organlardan elde edildiğini açıklayan CHP'li Salıcı, "Biz 1 aylık anket sonuçlarının ortalamasını aldık. Bunun içinde AK Parti'nin yaptırdığı anket de var, bir medya kuruluşunun yaptırdığı anket de var. Biz hepsinin ortalamasını aldık. Bu da size bir sonuç veriyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #anket #seçim anketi #chp #akp #millet ittifakı
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