CHP'li meclis üyesine Erdoğan'a hakaretten gözaltı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabağlar İlçe Meclis Üyesi ve CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Temsilcisi Dila Koyurga, 2013 yılında, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı hakaret içeren paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

Yerel seçimlerde Karabağlar Belediyesi’nde meclis üyesi seçilen Dila Koyurga’nın, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyadan hakaret içeren paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Koyurga’nın paylaşımları üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Koyurga gözaltına alındı. Koyurga’nın, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ev hapsi cezası verildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 2013 yılında sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen CHP Karabağlar Meclis Üyesi ve CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Temsilcisi Dila Koyurga hakim karşısına çıktı. Nöbetçi Mahkemede ifade veren Koyurga, konutunu terk etmemek şartı konularak adli kontrol ile serbest bırakıldı.