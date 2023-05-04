CHP'li Murat Bakan'dan polis ve kaymakamlara soruşturma uyarısı

İçişleri Bakanlığında "paralel bir seçim takip sistemi kurulduğu" iddiasına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir’de söz konusu olayla ilgili 30 ilçe başkanlığıyla birlikte hem savcılığa hem de seçim kuruluna başvuracaklarını söyledi. Bakan, “Polislerden, memurlardan, kaymakamlardan kendi görev ve yetkilerinde olmayan, İçişleri Bakanlığı’nın görev ve yetkisinde olmayan bir konuda bu hukuksuz emri uygulamamalarını isteyeceğiz" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in İçişleri Bakanlığında "paralel bir seçim takip sistemi kurulduğu" iddiasında bulunmasının ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da partisinin İzmir İl Başkanlığında basın açıklamasında bulundu. CHP’li Bakan, “Muharrem Bey’in açıklamasından sonra konuyu biz de inceledik. Geçmişten bugüne yasa dışı olarak, İçişleri Bakanlığı’nın (Süleyman Soylu döneminde) polislerin WhatsApp gruplarında, kendi görevli oldukları sandıklarda; WhatsApp grupları aracılığıyla sandık sonuçlarını yukarıya ileterek İçişleri Bakanlığı’na ulaştırdıklarını biliyorduk. Ama şu an GAMER (Güvenlik Acil Durum Koordinasyon Merkezi) dediğimiz bu sistem, hukuki olmayan bir şeyi meşru bir zemine oturtma anlamına geliyor” diye konuştu.



"İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ YETKİSİ YOK"

Bakan açıklamlarının devamında ise “Cumhurbaşkanlığı’nın 1 No’lu kararnamesi, İçişleri Bakanlığı’nın yetkilerini anlatır. İçişleri Bakanlığı’nın yetkisi güvenliktir, asayiştir, nüfus ve vatandaşlık ile ilgili işlemlerdir. Bunların dışında, YSK’nın yapacağı veya il-ilçe seçim kurullarının yapacağı işlemlere ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın yetkisi yoktur. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı bu sistemi kurmakla, bu sisteme veri gönderecek tüm memurlar için söylüyorum; suç işlemiş oluyor. Süleyman Soylu şu an aynı zamanda milletvekili adayı… Seçim sonuçlarını hakkı ve yetkisi olmayan, yetkisini aşan bir şekilde paralel yapı kurarak herkesten önce ediniyor. Bununla, İçişleri Bakanlığı’nda istihdam ettiği, trol olarak görev yapan, sivil memur olarak alınmış ancak mevzuata uygun bir şekilde alınmadığını bildiğimiz personel aracılığıyla seçimleri manipüle edebilme, seçim sonuçlarıyla ilgili erken açıklama yapabilme olanağına sahip. Süleyman Soylu’nun elinde; doğrudan kendisiyle çatışan, sadece muhalefet değil zaman zaman iktidar milletvekilleriyle ilgili haber yapan birkaç internet sitesi var. Buradan yapılan bir operasyon da var. Süleyman Soylu’nun açıklamalarına baktığımızda; meşru seçim sonucunu darbeyle karşılaştırıyor” dedi.



"HUKUK ÇERÇEVESİNDE HAREKET ETSİNLER"

İzmir’de de çokça duyum aldıklarını belirten CHP’li Bakan, “Mesela Torbalı’da kaymakamlığın bu sistemi, yani GAMER’in içindeki YSK’ya paralel yapıyı kurabilmek için bilgisayar istediğini, Kiraz’da kaymakamlığın bunula ilgi seçim kuruluna yazı yazdığını duyuyoruz. Bu yapılacak işlemlerin hukuka aykırı olduğunu, bu konuda verilen emrin de kanunsuz olduğunu söylüyoruz” dedi. İzmir’de söz konusu olayla ilgili 30 ilçe başkanlığıyla birlikte hem savcılığa hem de seçim kuruluna başvuracaklarını ifade eden Bakan, “Polislerden, memurlardan, kaymakamlardan kendi görev ve yetkilerinde olmayan, İçişleri Bakanlığı’nın görev ve yetkisinde olmayan bir konuda bu hukuksuz emri uygulamalarını isteyeceğiz. Polise görev yetki alanında olmayan, kanunda olmayan bir konuda sorumluluk verilmesi hukuka aykırıdır. Bir de İçişleri Bakanı’nın milletvekili adayı olduğunu düşünürsek, bu, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabilecek bir durumdur. İçişleri Bakanı’nın kanunsuz emrini uygulayanlar, yarın hepsi bununla ilgili idari, ceza ve disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilirler. Buradan uyarıyoruz, hukuk çerçevesinde hareket etsinler diye…” ifadelerini kullandı.



"SOYLU KABUL ETSE ŞAŞARIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun söz konusu iddiaya ilişkin "Bunların hepsi uydurmadır" açıklamalarına da yanıt veren Bakan, "Video var. GAMER'in üzerinde bir modül oluşturmuşlar, buradan seçim verilerini topluyorlar. Asılsız falan değil. Süleyman Soylu kabul etse şaşarız. Muharrem Erkek'in attığı tweetteki videoya bakarsanız emniyetin şuanki sistemi GAMER içinde bir modül oluşturarak YSK'ye bir paralel yapı oluşturduklarını görürsünüz, çok net. Bunu zaten daha önce yapıyordu. Hukuk dışı, gayri resmi olarak. Şimdi resmileştirmişler" diye konuştu.