CHP'li Tunç Soyer: Yeni yüzyılın seçiminden yeni bir Kemal çıkaracağız

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de Gündoğdu Meydanı'ndaki Millet İttifakı Mitingi'nde konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Güzel izmir’in cesur, vicdanlı, demokrasi aşığı insanları yeni bir çağı başlatmaya hazır mısınız? Bugün gelincik tarlasına dönen bu meydanda serpilen bu tohumlar ülkemizin her bir karış toprağını saracak. Cumhuriyet tarihin en büyük dostluk ve kardeşlik projesinin mimarı Sayın Genel Başkanım, İzmir sizi cumhurbaşkanı yapmaya kararlı. Ve siz geleceğin Türkiyesi’ne çok yakışıyorsunuz. Üç büyük eşiği aşacağız, refah adalet ve özgürlüklerimiz. Millet İttifakı’nın belediye başkanları ile bu eşikleri aşmak için çok çalıştık. Bürokratik engellemelere rağmen devasa yatırımlar yapıyoruz. Dağdaki çobanın ekmeğini de düşünüyoruz, üniversitelileri de. Yerelde elde ettiğimiz bu başarıyı ülkemizin her bir köşesine yayma zamanı. 85 milyonun cumhurbaşkanı olarak sizin önderliğinizle bunu başaracağız. Ülkemizi tertemiz bir siyasete teslim edeceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek işçiler ölmeyecek. Tüm yurdun havasına, toprağına şu üç kelimeyi nakşedeceğiz: Hak, hukuk adalet! İzmirliler, dünyanın en bereketli topraklarında hak etmediğiniz bu yoksulluğu bitireceğiz. Çünkü o gün haramilerin devri son bulacak. 14 Mayıs’tan sonra umutları ve hayalleri olan bir toplumu birlikte inşa edeceğiz. Bu seçimde refah ve yoksulluk arasında bir seçim yapacağız. Güçlünün haklı olduğu düzeni terk edip halkın iktidarını kuracağız. 14 Mayıs cumhuriyet, refah ve özgürlüklerle taçlandığı bir gün olacak. O gün içimizdeki Yörük Ali Efeler, o gün içimizdeki Mustafa Kemaller yeniden şahlanacak. O gün gülümsemeyi unutan, eğlencesi, neşesi, hayalleri çalınan gençler bir dönüşümün lokomotifi olacaklar. 14 Mayıs yeniden kurtuluşun ve kuruluşun günüdür. O gün kahraman atalarımıza duyduğumuz ahde vefanın günüdür. 14 Mayıs tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi zalimlerin değil mazlumların zaferi olarak tarihe geçecek. Çok yakında kimsenin başını öne eğmediği bir ülkede yaşayacağız. Yeni yüzyılın seçiminden yeni bir Kemal çıkaracağız. Gözler yalan söylemiyorsa, sözler yalan söylemiyorsa bu ülkede bu seçimi kazanacağız. Bu ülkede bir şey değişecek her şey değişecek¨ diye konuştu.