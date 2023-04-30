CHP'li Yavaş: Biz size kaybettirmek için buraya geldik

İzmir'de Millet İttifakı Mitingi'nde konuşan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Türkiye’yi normal siyasetle buluşturacağız. ‘Biz kaybedersek darbe olur’ diyorlar; biz size kaybettirmek için buraya geldik. Bundan daha doğal ne olabilir? Seçime girebilirsiniz ama kazanamazsınız diyor, kazanmak yasak. Demokrasi yerini bulacak, milletin iradesi sandığa yansıyacak" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de Gündoğdu Meydanı'ndaki Millet İttifakı Mitingi'nde konuşan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinden İzmir’e selam getirdim. Biz artık alıştık, normal seçimi unuttuk. Siyasi partilerin birbiriyle fikirde yarıştığı dönem bitti. Seçime giriyoruz sürekli üzerimize bir şeyler salmaya başlıyorlar. 21 yıl sonunda artık söyleyecek söz kalmadığı için sürekli olarak bir şeylerle suçluyorlar. Biz bu nefret dilini kötü sözleri yok edecek, Türkiye’yi normal siyasetle buluşturacağız. ‘Biz kaybedersek darbe olur’ diyorlar; biz size kaybettirmek için buraya geldik. Bundan daha doğal ne olabilir? Seçime girebilirsiniz ama kazanamazsınız diyor, kazanmak yasak. Demokrasi yerini bulacak, milletin iradesi sandığa yansıyacak. Bu tehditvari yaklaşımı dinlemiyoruz" dedi.

Yavaş, konuşmasının devamında ise şunları kaydetti:

CUMHURİYETİN BAŞKENTİNDE PKK’NIN NE İŞİ VAR

"Ankara’da gördük, bu ranttan kopmak istemediler sürekli iftiralar attılar. Bunlar yönetemez dediler, belediyenin borcunu ödedik ve uluslararası şeffaflık ödülünü de aldık. Artık ihaleler canlı yayınlıyor, belediyenin yoksulluk dönemi bitti. Yardımlar kesilecek dediler, en az 100 misli daha insani şekilde yardımlarımız devam ediyor. İşten adam çıkaracak dediler işçi falan çıkarmadık. Bunlar seçilirse maaşları ödeyemez dediler, baktılar ki anketler kötü. Şimdi yapılan konuşmalar da anketler üzerine yapılıyor, saçmalamaya devam ediyorlar. ‘PKK sayaç okuyacak’ dediler cumhuriyetin başkentinde PKK’nın ne işi var. Baktılar tutmadı İstanbul seçimlerinde de aynısını söylemeye başladılar. İstanbul’da İmamoğlu gerekli dersi verdi çok daha iyi oldu. Bırakmak istemiyorlar çakarlı arabalarını, villalarını, 3 ila 4 maaşlarını bırakmak istemiyorlar.

SİZ BİZİ NE SANIYORSUNUZ?

Yarın seçimi kazandığı zaman şampanya içerek kutlayanları mı seçeceksiniz alnı secdeye varanları mı diyorlar. Biz seçimi kazanacağımız zaman 'Ankara halkı bizi seçti' dedik ve camide şükür namazı kılıp ‘Bismillah’ diyerek başladık. Siz bizi ne sanıyorsunuz! Uçakta bir fotoğraf var bir bakan şampanyayı çekmiş çekmiş sızmış, ona tek kelime ettiğini duydunuz mu? ‘Her Cuma Google’dan ayet bulup sallıyoruz’ diyenlere tek kelime ettiğini duydunuz mu? Bunlar her şey helal, başkasına haram. Ben Sayın Bakana şunu soruyorum: Siz ilk iktidara geldiğinizde bir lokma bir hırka diye geldiniz. Şimdi durumunuz nasıl? İnsanlar kirayı düşünüyor, insanlar yiyecek lokmasını düşünüyor. Söyleyecekleri laf ‘Sus.’ ‘Bu adamlara devlet mi teslim edilebilir’ dediklerinin içinde Sayın Genel Başkanımız en az 27 yıl kamuda çalışmış.

VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ

Şimdi ekonomi bozulmuş çaresiz kalmışlar hangi bakanı getiririz diye düşünüyor. Bir de terörizmle suçluyor. Bu ülkede terörizmle suçlanacak en son kişi Kılıçdaroğlu’dur. Bunlar mevsimlik vatanseverler! Eğer buraya çıkıp tekrar eskiye dönüyoruz derse yanlış yapıyorsunuz’ diyen herkesi terörist ilan ediyorlar. Bu ülkede artık siyasetin normalleşme zamanı geldi. 85 milyonu kabul edeceğiz. Oy versin vermesin herkese aynı muamele edeceğiz. Biz Ankara’da herkese eşit muamele ediyoruz. Biz ayrışmadan çok çektik, birleşe birleşe kazanacağız. İzmir’den şu sözü almak istiyorum: birinci turda bitiyoruz, söz mü? Biz de çalışıp başardıktan sonra sizlere verdiğimiz sözleri tutacağız."