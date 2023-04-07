CHP'den milletvekili olacağı konuşulan oğul Yazıcıoğlu'ndan açıklama

CHP'den milletvekili olacağı konuşulan oğul Yazıcıoğlu'ndan açıklama
07 Nisan 2023 Cuma 00:49

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, milletvekili adayı olduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili adayı olacağına ilişkin kamuoyunda yer alan haberleri anımsatarak "Milletvekili olmam konusunun kamuoyunda sıkça gündeme gelmesini, Türk milletinin babam şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahsı manevisine verdiği değerin bir neticesi olarak görüyor ve bunu çok kıymetli buluyorum." ifadesini kullandı.

Kendisinin tek bir gündeminin olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, "Benim 14 yıldır olduğu gibi bugün de tek bir gündemim var o da hak ve adalettir. 14 yıldır sonuçlanmasını beklediğimiz, mücadelesini verdiğimiz şehit Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili neredeyse hiçbir netice alınamamışken şahsımın başka konularla ilgilenmesi söz konusu değildir." görüşünü paylaştı.

Şimdiye kadar resmi ve siyasi makamlar ile yaptığı tüm görüşmelerdeki tek konunun babasına yönelik suikastın aydınlatılması olduğunu işaret eden Yazıcıoğlu şunları kaydetti:

"Milletimizin babamın aziz hatırasına gösterdiği teveccühü heba etmeden, bu istikamet doğrultusunda önümüzdeki seçimlere ilişkin herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği adaylık düşüncem olmadığını ve hakkımda çıkan adaylık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtir; önümüzdeki seçimlerin memleketimiz ve büyük Türk milletine hayırlar getirmesini dilerim."


Kaynak: AA
Etiketler; #muhsin yazıcıoğlu #Fatih Furkan Yazıcıoğlu #BBP
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