Kılıçdaroğlu: Terör bizim bölgemizin en büyük sorunlarından birisi
Kılıçdaroğlu: Terör bizim bölgemizin en büyük sorunlarından birisi
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez kokudan geçilmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez kokudan geçilmiyor
0
Akşener: Birinci parti olacağız
Akşener: Birinci parti olacağız
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 Nisan'ı işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 Nisan'ı işaret etti
0

CHP'den tekrar aday gösterilmedi, istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa etti. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Roman aday göstermemesine tepki gösteren Purçu, "Bir sonuç alamayınca mecburen yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Artık Romanlar kendi göbeğini kendi kesecek” dedi

CHP'den tekrar aday gösterilmedi, istifa etti
19 Nisan 2023 Çarşamba 16:43

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'nin milletvekili aday listelerinde hiçbir Roman vatandaşına yer verilmemesini gerekçe göstererek, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Purçu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 10 farklı ilinden 9 Roman vatandaşının CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu ancak bu kişilerden hiçbirinin CHP'nin Yüksek Seçim Kuruluna sunduğu listelerde yer almadığını söyledi. Bu durumun Roman vatandaşlarda üzüntü yarattığını belirten Purçu, "Bahar gelecek derken Romanlar kışı yaşadı." dedi.

Roman vatandaşların birçok sorunu olduğunu ve muhalefet milletvekili olarak görev yaptığı süre içerisinde bu sorunları dile getirdiğini kaydeden Purçu, "Bir tane Roman vatandaşını neden listeye koymadınız? Neden yok saydınız Romanları?" diye sordu.

Türkiye'de yaşayan 6 milyon Roman'ın 4 milyon oyu olduğunu anlatan Purçu, "Bu Roman vatandaşlarımızın oylarını neden yok saydınız? 'Bir kişinin bile oyu çok önemli' derken, 'tweet'ler atarken 6 milyon Roman vatandaşın oyunu neden görmezden geliyorsunuz? Romanların Sadullah Ergin kadar değeri yok mu? Romanlar size ne yaptı?" ifadelerini kullandı.

Purçu, aday listesinin kesinleşmesinin son gününe kadar düzeltme beklediğini ancak hiçbir Roman milletvekili adayına listede yer verilmediğini aktardı.

İzmir'de "Kemalizm ırkçılıktır" diyen bir Genel Başkan yardımcısının birinci sıraya konulduğunu söyleyen Purçu, bunun İzmirlilere hakaret olduğunu öne sürdü.

"Halil İbrahim sofrası dedik, Halil İbrahim sofrasında Romanlar var mı?" sorusunu yönelten Purçu, listelerin ekipçilik anlayışıyla yapıldığını savundu. Millet İttifakı'nda yer alan partilere verilen kontenjanı eleştiren Purçu, "Yüzde 1 bile oy alamayacak partilere kaç tane milletvekili verdiniz? Romanlardan bir aday koyamadınız mı? O dört partiyi toplayın, Türkiye'deki Roman oylarına bile yaklaşamaz." diye konuştu.

Özcan Purçu, 22 yıllık parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklayarak, Roman dernekleri ve federasyonundan Roman aday gösterilmemesine yönelik tepkilerin bu kararında etkili olduğunu belirtti. Milletvekilliğinden de istifa etmek istediğini dile getiren Purçu, Meclis'in kapalı olması nedeniyle dilekçesinin kabul edilmediğini bildirdi.

Bir gazetecinin "İtirazlarınızı Genel Başkana ilettiniz mi?" sorusuna Purçu,"İlettim, bir sonuç alamadık. 'Sizin gibi birçok kesimi unuttuk, olabilir, çalışmaya devam edin' diye bir cevap aldım." yanıtını verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #Özcan Purçu
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Altınordu'da kaptan gözden düştü
Sonraki Haber
Bakan Kasapoğlu, İzmir'de milli cimnastikçileri Togg'la evine bıraktı
Muharrem İnce: Hayatımda bu kadar içimi acıtan liste olmamıştı
Muharrem İnce: Hayatımda bu kadar içimi acıtan liste olmamıştı
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 Nisan'ı işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 Nisan'ı işaret etti
0
Bakan Kasapoğlu, İzmir'de milli cimnastikçileri Togg'la evine bıraktı
Bakan Kasapoğlu, İzmir'de milli cimnastikçileri Togg'la evine bıraktı
0
CHP'den YSK'nın '16 il' kararına tepki
CHP'den YSK'nın '16 il' kararına tepki
0
Kılıçdaroğlu'na, Erdoğan'a sözleri nedeniyle 105 bin lira tazminat cezası
Kılıçdaroğlu'na, Erdoğan'a sözleri nedeniyle 105 bin lira tazminat cezası
0
Bakan Yanık, Türkiye Çocuk Hakları Eylem Planı'nı açıkladı
Bakan Yanık, Türkiye Çocuk Hakları Eylem Planı'nı açıkladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.