CHP'li Aslanoğlu'ndan AK Partili Saygılı'ya TCG Anadolu yanıtı: İl başkanının değil, devlet temsilcisinin davetiyle gezmek isteriz

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı’nın TCG Anadolu davetine yanıt verdi. Aslanoğlu, " 85 milyonun güvenliğini sağlayacak milli gururumuz TCG Anadolu’yu, bir partinin il başkanının değil, devlet ciddiyetine uygun bir şekilde, davete yetkili bir devlet temsilcisinin davetiyle, elbette gezmek isteriz" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir’e demirleyen TCG Anadolu Gemisi için, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı’ nın davetine cevap verdi. Aslanoğlu, “Çok uzun zamandır AKP il başkanı Vali, Vali ise AKP il başkanı gibi davranır oldu. Davet devlet ciddiyetine uygun bir şekilde, devletin temsilcisi tarafından yapılırsa elbette icabet ederiz” dedi.



"AKP İL BAŞKANI VALİ, VALİ AKP İL BAŞKANI GİBİ"



Aslanoğlu açıklamsında "Nazik teklifiniz için teşekkür ederim. Ancak niye siz davet ediyorsunuz. Gemi AKP gemisi mi? Kurtuluş Savaşı vermiş, Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran 100 yıllık partinin il başkanı olarak ben, devlet adabı nedir iyi bilirim. 85 milyonun güvenliğini sağlayacak milli gururumuz TCG Anadolu’yu, bir partinin il başkanının değil, devlet ciddiyetine uygun bir şekilde, davete yetkili bir devlet temsilcisinin davetiyle, elbette gezmek isteriz. Devletimizin yetkilisi parti il başkanlarını davet ederse, diğer partilerin il başkanları ile birlikte seve seve gezeriz. Çok uzun zamandır, AKP il başkanı Vali, Vali ise AKP il başkanı gibi davranır oldu. Seçim dönemine milli güvenlik politikalarını alet etmek ayıptır. 14 Mayıs’tan sonra 13. Cumhurbaşkanımız olacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun devlet adabı ve usulüne uygun daveti ile iktidar ve muhalefet partililerinin tüm il başkanları ile birlikte gezmeyi tercih ederiz" ifadelerini kullandı.