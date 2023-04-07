CHP’li Polat: Bırakın yargı sopasıyla insanları sindirmeye çalışmayı!

CHP’li Polat: Bırakın yargı sopasıyla insanları sindirmeye çalışmayı!
07 Nisan 2023 Cuma 11:38

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Parti’nin icraatlarını eleştiren etiketleri tasarlayan Mahir Akkoyun’un göz altına alınmasına tepki gösterdi.

Eleştirel görsel tasarımlar yapan ve son olarak marketlerde görünen üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketlerini tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, İzmir'de gözaltına alınmasına Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, tepki gösterdi. Polat, “Barışçıl bir dille, iktidarın icraatlarını eleştiren etiketler toplum tarafından hemen benimsendi çünkü etiketlerde anlatılanlar Erdoğan’ın ve AKP’nin gerçekleri. Bırakın yargı sopasıyla insanları sindirmeye çalışmayı” dedi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SADECE SİZİN İÇİN Mİ GEÇERLİ
Polat, “Tek adam rejimiyle yaratılan bu ucube sistem, yandaşı kollarken tepki göstereni sindirmeye yarıyor. Batman'daki sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanıtan ve muhaliflere yönelik 'kafalarını keseriz' ifadelerini kullanan kişi elini kolunu sallayarak gezerken, sadece etiket tasarlayarak; barışçıl bir dille hayat pahalılığına dikkat çekmek isteyen Mahir Akkoyun Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınıyor. Hak bunun neresinde, hukuk bunun neresinde, adalet bunun neresinde… İfade özgürlüğü sadece sizin gibi düşününler için mi geçerli?” diye konuştu.

HAYAT PAHALILIĞININ SORUMLUSU ‘BEN EKONOMİSTİM’ DİYEN ERDOĞAN’DIR
Mahir Polat ayrıca, “Doğruları söylemek ne zamandan beri Cumhurbaşkanına hakaret sayılıyor? Hayat pahalılığının sorumlusu her türlü yetkiyi elinde bulunduran ‘ben ekonomistim’ diyen Erdoğan değil mi? Vatandaş bugün alışveriş yaparken kırk kere düşünüyorsa bunun sorumlusu Erdoğan değil mi? ‘Biz millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik’ diyen Erdoğan güç zehirlenmesiyle vatandaşı tebaası zannediyor. Kimse onu eleştiremez, kimse aleyhinde konuşamaz öyle mi? Seçimi kaybetme korkusu Erdoğan’ı daha da hırçınlaştırıyor. 14 Mayıs seçimleri baskı ve zulme bir başkaldırı olacak, vatandaş bu çağdışı zihniyeti sandığa gömecek” şeklinde konuştu.
 

Etiketler; #chp #mahir polat #AK Parti icraatları #mhp #izmir
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