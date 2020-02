Çiçekçiler 14 Şubat'ı bekliyor

İzmir'de çiçekçiler, 'çiçekçinin bayramı' olarak nitelendirilen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor. Kentte bu yıl Sevgililer Günü'nde 1,5 milyon dal gül satışı hedeflediklerini söyleyen Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Sevgililer Günü'nde İzmir'de güller dal başına 10 ila 20 TL arası fiyattan satılacak" dedi

Türkiye'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden biri olan İzmir'de de çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanırken, yoğun mesai yapıyor. Sevgililer Günü öncesi İzmir'de yapılan mezada gelen çiçekçiler, Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak üzere gül demetleri satın aldı. Güllerin satışı dal başına 5 TL'den yapıldı. İzmir'deki üreticiler, normalde yaklaşık 2 ay önceden budanan gülleri, bu yıl iyi giden hava şartları nedeniyle erken olgunlaşmasıyla hedeflenenden önce budayıp gülleri soğuk hava depolarında bekletmek zorunda kaldı. Bu durum nedeniyle taze gül sayısında azalma olduğunu aktaran İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Ekonomik şartların zorluğundan dolayı çiçekçiler zor günler geçiriyor. Bu özel günler bize can suyu veriyor. Bu da satışlarımızın artması konusunda yardım sağlıyor. İnternette satış yapan firmalar bize zarar veriyor. Biz hep sabrediyoruz. İnşallah bu sene de güzel satışlar olur, borçlarımızı, kira, elektrik ve su faturalarımızı ödeyebiliriz. Ama üretim hava şartlarına bağlı olduğu için bu sene biraz daha sıkıntılı geçecek gibi gözüküyor. Geçen sene 3 milyon dal üzeri hedef koymuştuk ve hedefimize ulaşmıştık. Bu sene ancak 1,5 milyon dal hedef koyuyoruz. Yani yarı yarıya bir azalma var. Bu sene de Hollanda'dan yüklü miktarlarda ithal gül giriyor ülkeye. Geçen sene 10 milyon dal geldiyse, bu sene 20 milyon dal geldi. Tabii biz her zaman yerli güllerimizin satılmasını istiyoruz" diye konuştu. Birkaç çeşit gül alan çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazır şekilde yoğunluk olmasını bekliyor.

Maliyet yükseliyor

Aynı zamanda bu sene hava şartlarına bağlı olarak buhar nedeniyle güllerin üzerinde düşen su damlalarının küflenme yaptığını belirten Kış, üreticinin de zarar gördüğünü anlattı. Gül fiyatlarından bahseden Kış, "Çiçekçi dükkanları fırsatçı değildir. Senede bir defa çiçek alan insan çok pahalı olduğunu söylüyor. Aslında pahalı değil, biz de bunları açık artırmayla alıyoruz. Maliyet fiyatları yükseliyor. Yıllardır müşteriye hep aynı paraya sattık. Geçen sene gülün dal fiyatı 7.5 TL'den başlıyordu. Bu sene de 10 TL, 15 TL ve 20 TL arasında değişecek. Gül çeşitlerine göre fiyat da değişiyor. İri kanatlı ve çanakları dolgun Samuray gülü, kışın vazgeçilmez gülü Dallas gül, rengi daha açık kırmızı olan Nar gül, siyah güller olan Black Magic olmak üzere İzmir'de yetişen 4 tür var. Bir de iki senedir denenen, yazlık bir gül olan Rodos gülü var. Sevgililer Günü'nde gülden sonra kasımpatılar, kazablanka, orkide gibi çiçekler tercih ediliyor" dedi.

Bu sene heyecan yok

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin yaptığı mezada Eskişehir'den katılan çiçekçi Recep Karabakan, "Piyasa biraz durgun ve sıkıntılı. Mal çeşidini temin ediyoruz ama Sevgililer Günü için tereddütlü olmamız nedeniyle yüklü miktarda çiçek alamıyoruz. Biz gülün tanesini 10 TL'ye satacağız. Hazırlığımızı yaptık ama geçen sene ve bu sene pek heyecanımız yok" diye konuştu. Alsancak'ta çiçekçi dükkanı sahibi olan Nihat Alkan, "Sevgililer Günü'ne hazırlıklarımız başladı. Bahçelere gidip güllerimizi ayırttık. 14 Şubat'tan bir iki gün önce dükkanımıza getireceğiz. Her geçen sene biraz daha işlerimiz düşüyor. İnternet üzerinden satış yapan firmalar işlerimizi çok böldü. Ama elimizden gelen imkanları kullanarak müşterilerimize hizmet sunacağız. O gün çok yoğun olacağı için arkadaşlarım da bana yardım edecek. En düşük gül dalı fiyatı 10 TL bu sene" dedi. Her sene eşine gül aldığını söyleyen Fatih Erniş ise, "Eşime ve kızlarıma gül alacağım. Gül fiyatları gayet uygun. Eşim her aldığımda çok mutlu oluyor. Kırmızı ve beyaz güllerden oluşan bir buket alacağım" diye konuştu.