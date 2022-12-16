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Çift başlı kaplumbağa yavrusu bulundu!

Antalya'nın Serik ilçesinde çift başlı kaplumbağa yavrusu görüldü. Veteriner hekim Ercan Erkan, meslek hayatında daha önce çift başlı bir kaplumbağa yavrusuna rastlamadığını belirterek, “Sağlıklı yaşamına devam ediyor. İki kafası da aynı anda çalışıyor" dedi

Çift başlı kaplumbağa yavrusu bulundu!
16 Aralık 2022 Cuma 15:55

Serik'e bağlı Tekker Mahallesi'nin imamı tarafından 7 gün önce arazide bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu, tedavi ve bakımı için Gebiz Mahallesi'nde veteriner Ercan Erkan'a getirildi. Burada durumu kontrol edilen yavru kaplumbağanın herhangi bir sorunu olmadığı belirlendi. Çocukları Tuncay, Hüseyin ve Yunus ile veterinerlik yapan Ercan Erkan, yavru kaplumbağayı klinikte korumaya aldı. İki başını da rahatlıkla kullanabilen kaplumbağa yavrusu meraklı vatandaşlardan ilgi gördü.

'ÇİFT BAŞLI KAPLUMBAĞANIN OLDUĞU YERDE ZENGİNLİK OLUR'

Meslek hayatında daha önce çift başlı bir kaplumbağa yavrusuna rastlamadığını belirten veteriner Ercan Erkan, “Tekke Mahallesi'nde imam arazide bulmuş. Bize getirdi, biz de burada bakımını yapıp, besliyoruz. Burada sağlıklı yaşamına devam ediyor. İlk kez böyle bir durum gördüm, iki kafası da aynı anda çalışıyor. Biz burada büyütmek istiyoruz. Görmek isteyen vatandaşlara göstereceğiz. Daha önce çift başlı kaplumbağa duymadık, internetten de bakmak lazım ama yok diye biliyorum. Vatandaşlarımız 'çift başlı kaplumbağanın olduğu yerde zenginlik olur' diyorlar. O da bize denk geldi. Sağlık durumu çok iyi, bize geleli 7 gün oldu. Yaşamaya devam ediyor. Normal yiyeceklerini yiyip beslenebiliyor. Takip ediyoruz. Aynı anda yemek yerken iki başını da kullanabiliyor. O da normal kaplumbağalar gibi büyüyecek" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kaplumbağa
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