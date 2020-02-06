Çığ felaketinde bilanço büyüyor

Van'da önceki gün bir minibüsün üzerine çığ düşmüş, 5 kişi yaşamını yitirmişti. Kar altında kalanları aramak için bölgeye giden kurtarma ekibinin üzerine de çığ düşmesiyle 33 kişi daha aynı yerde hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan iki faciada ikisi ağır, 75 kişi de yaralandı. Toplamda 38 kişinin öldüğü felaket bölgesinde, üçüncü çığ riskine karşı, patlama ile suni çığ oluşturulacağı bildirildi

Van Bahçesaray ve Çatak arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e çıktı. Evvelsi gün düşen ilk çığda beş kişi hayatını kaybetmişti. Çığ felaketine ilişkin yaptığı son açıklamada AFAD, 53 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu. Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü. Dün Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 60'dan fazla kişi sağ kurtarıldı.

Yaralı sayısı 75

Hastanelere kaldırılan yaralı sayıları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şöyle konuştu: Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu. Bu 75 kişiden, hastanemizde yatarak tedavisi yapılan 47 hastamızı ziyaret etmiş olduk. Bu 47 hastamızdan ise yoğun bakım şartlarında takip edilen 6 hastamız söz konusu. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hiçbir hastamızın genel durumu ciddi ya da ağır değil. Bir hastamızla ilgili ameliyat planlanmakta, onun dışında genel olarak bütün hastalarımız için genel durumlarının iyi olduğunu, herhangi ağır ve ciddi bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.

İçimiz yandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp'a giden vefat eden sayımız 33." dedi. Üst üste iki çığ hadisesinden dolayı acı kayıplarının olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi: Bugün adli tıpa giden vefat eden sayısı 33 oldu. Sabahtan itibaren adli tıpa giden sayısını sürekli vermeye çalışıyoruz. Dün de 5 kaybımız olmuştu. Dün iki vatandaşımız hem şoför hem de bir belediye görevlisi çığ altında kalmıştı. Bugün onlar için bir kurtarma söz konusuydu. Bugün de biz iki kişi olduğunu değerlendiriyoruz ama arkadaşlarımız 3 olduğunu görmüşler.

Üçüncü çığ uyarısı yapıldı

Bölgede çığ altında kalan kişileri kurtarma çalışmaları sürerken, üçüncü bir çığ uyarısı yapıldı. CHP, çığ bölgesine heyet gönderme kararı aldı. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl başkanlığında, Ali Şeker, Burhanettin Bulut, Hasan Baltacı ve Suzan Şahin'den oluşan heyet bugün Van'a gidecek. Gece saatlerinde arama-kurtarma çalışmalarına ara verilirken, sabah 07.00'den itibaren çalışmalar tekrar başladı. Ekipler çığ altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdü.

Beni merak etmeyin, iyiyim

Van'daki çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in arama kurtarma çalışmalarına gitmeden önce annesini arayıp helallik istediği ortaya çıktı Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün meydana gelen çığ felaketinde takviye amaçlı bölgeye giden askeri aracın üzerine çığ düşmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz şehit oldu. Çatak-Kayaboğazı Karakol Komutanlığı'nda görevli 23 yaşındaki Ufuk Deniz'in şehadet haberi, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki yaşayan anne ve babasına verildi. Deniz'in, çığ bölgesine gitmeden önce annesini aradığı ve helallik istediği ortaya çıktı. Annesiyle telefonda konuşan şehidin "Çığ bölgesine gidiyoruz vatandaşlarımızı kurtarmaya. Fakat oralarda telefon çekmiyor, bana ulaşamazsanız beni merak etmeyin, ben iyiyim" dediği öğrenildi.

Şehitler uğurlanacak

Van Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine dün saat 12.00 civarında çığ düştü. Bölgede kurtarma çalışması yapan ve aralarında AFAD, UMKE, JAK, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile güvenlik korucuları ve vatandaşlarında olduğu yüzden fazla kişi çığ altında kaldı. Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre şu ana kadar çığ felaketinde 38 vatandaşımız hayatını kaybetti, 75 vatandaşımız ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenler arasında yer alan 11 asker ile 7 güvenlik korucusu için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören rüzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı. Çığ felaketinde şehit düşenlerin yanı sıra Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ise el bombasının patlaması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik de törenle memleketine uğurlandı.

Çığ felaketi şehitleri

Şehitler Uzman Çavuş Özgür Işık (Düzce Merkez), Uzman Çavuş Özen Akçam (Artvin, Ardanuç), Uzman Çavuş Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı), Uzman Çavuş Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya), Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe), Uzman Onbaşı Osman Karaca (Tokat, Almus), Uzman Onbaşı Cihat Erat (Erzurum, İspir), Uzman Çavuş Muammer Keskin (Aydın, Çine), Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arçapayı), Uzman Çavuş Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu), Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar) Van'ın Çatak ilçesinden güvenlik korucuları Hekim Kazgan, Nimet İnçamur, Abdulselam Mantaş, Tahsin Karan, Bayram Bulcar, Metin Mantaş ve Mehmet Esen için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenleniyor.