Çin ile aynı vizyona sahibiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de kaleme aldığı makalede, 'Türkiye olarak, dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılığın teşvik edilmesi ve serbest ticaretin sürdürülmesi gibi alanlarda Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz. ' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşecek görüşme öncesi, ülkenin önde gelen yayın organlarından 'Global Times' gazetesinde, "Türkiye ve Çin: Ortak Gelecek Vizyonu Olan İki Ülke" başlıklı bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalede, yeni bir dünya sisteminin ortaya çıkmaya başladığı bu dönemde Türkiye ve Çin'e büyük sorumluklar düştüğünü vurguladı. Erdoğan, coğrafi uzaklıklarına rağmen Türkiye ve Çin'in yüzyıllarca yakın ekonomik ve kültürel iş birliği içinde olduğunu hatırlatarak, "Asya'nın en doğusunda ve Asya'nın en batısında yer alan iki kadim medeniyete sahip olan Çinliler ve Türkler, tarihi İpek Yolu'nun koruyuculuğunu üstlenerek ticaret ve kültürel etkileşimin gelişmesinde insanlığa büyük katkı sağladılar" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Kuşak ve Yol girişimini güçlü şekilde desteklediğini, hatta girişime 2013'te verdiği destekle bunu yapan ilk ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasında yüzyıllar boyunca devam etmiş bu iş birliği günümüzde de Çin Devlet Başkanı değerli dostum Sayın Şi Cinping'in öncülük ettiği Kuşak ve Yol girişimi ile daha da güçlenerek devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kuşak ve Yol Projesi

Erdoğan, Türkiye'nin öncülük ettiği Orta Koridor girişiminin Kuşak ve Yol girişiminin merkezinde yer aldığını ifade ederek, Türkiye'den başlayıp demiryolu ile Gürcistan'dan Azerbaycan'a, buradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Çin'e ulaşan Orta Koridor'un, Kuşak ve Yol projesinin en önemli bileşenlerinden birini oluşturduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hayata geçirdiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, İstanbul Boğazı'na inşa edilen 3. köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Boğazı'nın altından geçen Marmaray ve Avrasya tünelleri, Çanakkale Boğazı'nda inşasına başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, bölünmüş yollar, otobanlar, hızlı tren hatları, lojistik üsleri ve tüm iletişim altyapısının Orta Koridor projesi kapsamında gerçekleştirilen altyapı yatırımları olduğunu, tüm bu projelerin Kuşak Yol Projesi'nin Pekin ile Londra arasındaki bağlantıyı sağlama hedefine doğrudan katkı sunacağını anlattı. Orta Koridor'un sağladığı zaman avantajı ve mevsim etkilerinden bağımsız 12 ay boyunca hizmet verebilecek bir güzergâh olması nedeniyle Kuşak ve Yol projesine çok büyük katkılar sunacağına inandığını dile getirdi.

Çin ve Türk rüyası

Erdoğan, "Şimdi de 'kazan kazan' anlayışıyla gelişen ilişkilerimizi Kuşak ve Yol girişimi ile paylaştığımız ortak gelecek vizyonu doğrultusunda daha üst seviyelere çıkarmayı amaçlıyoruz. Türkiye ve Çin, Batılı ülkelere göre geç kalkınmaya başlamış olmaları nedeniyle ortaya çıkan gelişmişlik farkını 21. yüzyılda kapatmayı amaçlayan ülkelerdir. Dünya üzerinde hakkettiği yerleri alması hedefine bu yüzyılda ulaşmak Çinliler için 'Çin rüyası', biz Türkler için de 'Türk rüyası'dır" vurgusunu yaptı.

Ortak gelecek

Çin'in Çin Komünist Partisinin kuruluşunun 100. yılı olan 2021 ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2049'a yönelik kalkınma hedefleri gibi Türkiye'nin de, kuruluşunun 100. yılı olan 2023 ve 2053 yıllarına ilişkin hedefleri bulunduğunu belirten Erdoğan, "Ülkelerimizi birer refah toplumuna dönüştürmeye yönelik bu hedefler Türkiye ve Çin'in birlikte paylaştıkları başka bir ortak gelecek vizyonudur. İkili ilişkilerimizde artan iş birliği toplumlarımız arası etkileşimi yoğunlaştırmakta ve turizm alanında da önemli kazanımlar sağlamaktadır. Türkiye olarak dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılığın teşvik edilmesi ve serbest ticaretin sürdürülmesi gibi alanlarda Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz." dedi.