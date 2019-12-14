Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri İzmir'de protesto edildi

Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları İzmir'de protesto edildi. 

Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri İzmir'de protesto edildi
14 Aralık 2019 Cumartesi 22:22

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte Konak Meydanı'ndaki Yalı Camii önünde toplanan grup, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı potikiları ve hak ihlallerine tepki gösterdi. İHH yetkilisi Halit Çelik, Alperen Ocakları İzmir Başkanı Eyüp Kuzucu ve gazeteci yazar Adem Özköse'nin Doğu Türkistan'da yaşananları ilişkin konuşma yaptığı eylemde Çin'e baskı yapılarak zulmün bir an önce durdurulması için girişimlerde bulunulması gerektiği ifade edildi.


Kaynak: AA
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