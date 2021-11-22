NASA UZAYDAN VERİLERİ IŞINLAYACAK
NASA UZAYDAN VERİLERİ IŞINLAYACAK
0
HASTANEYE KALDIRILDI
HASTANEYE KALDIRILDI
0
TÜKETTİĞİ ENERJİ DİKKAT ÇEKTİ!
TÜKETTİĞİ ENERJİ DİKKAT ÇEKTİ!
0
AYNI ANDA 9 KADINLA EVLENDİ
AYNI ANDA 9 KADINLA EVLENDİ
0

Cinsel istismara uğrarken yaralanan Ayşegül kurtarılamadı!

16 yaşındaki Ayşegül Aydın, 12 Temmuz günü Afganistan uyruklu bir kişi tarafından cinsel istismara uğradı. İstismara direnirken başından yaralanın Ayşegül Aydın, hastaneye kaldırıldı. O günden bu yana hastanede tedavi altında olan Aydın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Cinsel istismara uğrarken yaralanan Ayşegül kurtarılamadı!
22 Kasım 2021 Pazartesi 08:36

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 12 Temmuz tarihinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dersaneden dönen 16 yaşındaki Ayşegül Aydın, kendisine takip eden 20 yaşındaki Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüldü. A.M. burada Aydın'a cinsel istismarda bulunurken, direnen Aydın'ı boğazından sıkarak, başından yaraladı. Daha sonra da yol kenarına taşıdı. Yoldan geçen ve Ayşegül Aydın'ı görenler durumu ekiplere bildirdi. Hastaneye kaldırılan Aydın tedavi altına alınırken, A.M. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze’deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ayşegül’ün iyileşmesini umutla bekleyen Şükran ve Metin Aydın çifti büyük üzüntü yaşadı. Ayşegül'ün yoğun bakımdaki tedavisi süresince hep yanında olan Metin Aydın, kızının ölümü nedeniyle çok üzüntülü olduğunu, cenaze ile ilgili hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Metin Aydın'ın geçen ay yoğun bakımda kızıyla görüşürken, "Tatlım benim, güzel kızım, canım yavrum benim, bir tanem benim, kara gözlüm” diyerek severken, kendisini görünce duygulanan kızına, "Ağlama yavrum iyi olacaksın” dediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ayşegül aydın #cinsel istismar #cinsel istismar ölüm #afgan tecavüzcü
Önceki Haber
İzmir Ticaret Odası’nın eski başkanı Ekrem Demirtaş, sessizliğini bozdu: Aday olmamdan korkuyorlar
Sonraki Haber
İzmir'de kurye, yemek siparişinden dönerken yaptığı kazada hayatını kaybetti
Müslüme'nin bütün ailesi sorgulanıyor
Müslüme'nin bütün ailesi sorgulanıyor
0
Yakınlarının ulaşamadığı çift, evlerinde ölü bulundu
Yakınlarının ulaşamadığı çift, evlerinde ölü bulundu
0
Ekmeğin 3 lira olmasına sinirlenen fırıncı...
Ekmeğin 3 lira olmasına sinirlenen fırıncı...
0
Küçük Müslüme'nin ölümü ülkeyi yasa boğdu! Şimdi akıllardaki soru ise ölüm nedeni!
Küçük Müslüme'nin ölümü ülkeyi yasa boğdu! Şimdi akıllardaki soru ise ölüm nedeni!
0
Kaçan kurbanlığın peşinden gitmiş ve cesedi bulunmuştu. Ölüm nedeni...
Kaçan kurbanlığın peşinden gitmiş ve cesedi bulunmuştu. Ölüm nedeni...
0
Tarsus Üniversitesi 52 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 52 personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.