Cinsel istismara uğrarken yaralanan Ayşegül kurtarılamadı!

16 yaşındaki Ayşegül Aydın, 12 Temmuz günü Afganistan uyruklu bir kişi tarafından cinsel istismara uğradı. İstismara direnirken başından yaralanın Ayşegül Aydın, hastaneye kaldırıldı. O günden bu yana hastanede tedavi altında olan Aydın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 12 Temmuz tarihinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dersaneden dönen 16 yaşındaki Ayşegül Aydın, kendisine takip eden 20 yaşındaki Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüldü. A.M. burada Aydın'a cinsel istismarda bulunurken, direnen Aydın'ı boğazından sıkarak, başından yaraladı. Daha sonra da yol kenarına taşıdı. Yoldan geçen ve Ayşegül Aydın'ı görenler durumu ekiplere bildirdi. Hastaneye kaldırılan Aydın tedavi altına alınırken, A.M. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze’deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ayşegül’ün iyileşmesini umutla bekleyen Şükran ve Metin Aydın çifti büyük üzüntü yaşadı. Ayşegül'ün yoğun bakımdaki tedavisi süresince hep yanında olan Metin Aydın, kızının ölümü nedeniyle çok üzüntülü olduğunu, cenaze ile ilgili hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Metin Aydın'ın geçen ay yoğun bakımda kızıyla görüşürken, "Tatlım benim, güzel kızım, canım yavrum benim, bir tanem benim, kara gözlüm” diyerek severken, kendisini görünce duygulanan kızına, "Ağlama yavrum iyi olacaksın” dediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.