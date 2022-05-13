EN İYİ İLK 40 PLAJ ARASINA GİRDİ
EN İYİ İLK 40 PLAJ ARASINA GİRDİ
0
DEVLET DESTEĞİ İLE ÇİFTÇİLİĞE BAŞLADI
DEVLET DESTEĞİ İLE ÇİFTÇİLİĞE BAŞLADI
0
İKİ ÜNLÜ İSİM BİRBİRİNE GİRDİ!
İKİ ÜNLÜ İSİM BİRBİRİNE GİRDİ!
0
BÖYLE BİR GÜVERCİN GÖRÜLMEDİ!
BÖYLE BİR GÜVERCİN GÖRÜLMEDİ!
0

Cinsel saldırı sonrası intihar etmişti! Eda Nur Kaplan davasında beraat kararı!

Cinsel saldırı sonrası intihar etmişti! Eda Nur Kaplan davasında beraat kararı!
13 Mayıs 2022 Cuma 15:00

Ankara'nın, Çankaya ilçesinde 15’inci kattan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'a (18), ölümünden önce cinsel saldırıda bulundukları suçlamasıyla yargılanan ve savcının mütalaasında 18'şer yıl hapis talep ettiği sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu, beraat etti.

Eda Nur Kaplan, geçen yıl 7 Ağustos'da ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Kaplan, intihardan önce annesine, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajı gönderdi. Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu gözaltına alınıp, tutuklandı. 2 sanık hakkında Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Sanıklardan Yusuf Güzelyurt yargılama sırasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ  

Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına başka suçtan tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt, tutuklu sanık Mehmet Ardıçoğlu, Eda Nur Kaplan’ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, celse arasında verilen ara karar gereği olay günü otelde tutanak tutan polis memurlarını tanık olarak dinledi. Ardından söz alan cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarının ardından son sözü sorulan sanık Mehmet Ardıçoğlu, "Ben zorla bir şey yapmadım. Sosyal medyadan algı yaratılarak suçlandık. Bütün iddialar yalandır. Mahkemenin adaletine güveniyorum" dedi. Sanık Yusuf Güzelyurt da, "Tüm raporlar suçsuz olduğumuzu gösteriyor. Suçsuz olduğumuz halde bir kadının beyanı ile hayatımız mahvoldu. Takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.

​Mahkeme heyeti her iki sanığı da suçsuz bularak beraatlarına hükmetti. Sanık Ardıçoğlu hakkındaki kararın oy birliği, sanık Güzelyut hakkındaki kararın ise oy çokluğu ile alındığı belirtildi. Kararla birlikte tutuklu sanık Ardıçoğlu’nun tahliyesine de hükmedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #eda nur kaplan #intihar #cinsel saldırı #ölüm
Önceki Haber
Nebati: Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz
Sonraki Haber
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce 13 yılını anlattı
Avrupa'daki en iyi 40 plaj arasına Türkiye'den bir tek o plaj girdi
Avrupa'daki en iyi 40 plaj arasına Türkiye'den bir tek o plaj girdi
0
Libya uyruklu kadın, ölü doğan bebeğini komşusunun terasına attı!
Libya uyruklu kadın, ölü doğan bebeğini komşusunun terasına attı!
0
Tahliye edilmişti! DEVA Partili Metin Gürcan yeniden gözaltına alındı
Tahliye edilmişti! DEVA Partili Metin Gürcan yeniden gözaltına alındı
0
Kendilerini polis olarak tanıtan Iraklılar, kendileri gibi Iraklı olan kişiyi dolandırdı!
Kendilerini polis olarak tanıtan Iraklılar, kendileri gibi Iraklı olan kişiyi dolandırdı!
0
2'si polis 5 kişi, Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte baskın düzenledi! Kripto paralar çalındı!
2'si polis 5 kişi, Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte baskın düzenledi! Kripto paralar çalındı!
0
Uşak'ta 15 taşınmaz satılacak
Uşak'ta 15 taşınmaz satılacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.