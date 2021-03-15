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Cinsel tacizde bulunan arkadaşını defalarca bıçakladı!

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Ali M., iddiaya göre birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra kendisine cinsel tacizde bulunan Afgan uyruklu Nur Muhammet'i bıçaklayarak öldürdü

Cinsel tacizde bulunan arkadaşını defalarca bıçakladı!
15 Mart 2021 Pazartesi 08:56

Olay dün saat 19.00 sıralarında Kaynaşlı’ya bağlı Üçköprü Köyü’nde meydana geldi. Afganlı gençler kaldıkları evde uyuşturucu içtikten sonra iddiaya göre Nur Muhammet, vatandaşı Ali M.’ye cinsel tacizde bulundu. İkili arasında çıkan kavga sırasında Ali M., Nur Muhammet’i göğsünden defalarca bıçakladı. Nur Muhammed, bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, Ali M. ile birlikte 8 kişiyi gözaltına alarak Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü. Nur Muhammet’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #düzce #bıçaklama #cinayet #tecavüz
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