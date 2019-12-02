Çobanbey'de zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Çobanbey'de zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı
02 Aralık 2019 Pazartesi 13:59

Yaralı askerler, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suriye'nin Çobanbey bölgesinde devriye görevi yapan askerlerin içinde olduğu zırhlı araç devrildi. Kazada yaralanan 3 asker, sağlık ekiplerince Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan 3 askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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