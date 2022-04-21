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Çobanlar dağlık alanda ceset buldu!

Adana'nın Kozan ilçesindeki dağlık bir alanda çobanlar ceset buldu. Cesetin kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi

Çobanlar dağlık alanda ceset buldu!
21 Nisan 2022 Perşembe 09:01

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Düzağaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dağlık alanda hayvanlarını otlatan çobanlar, çalılıkların arasında hareketsiz yatan birini gördü. Çobanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede tanınmaz halde olan kişinin ölü olduğu belirlendi. Kimliği belirsiz kişi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki incelemelerin ardından ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #kozan #ceset #ölüm #ölü bulundu
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