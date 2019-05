Çocuk korosuyla birlikte söylediler: Her şey güzel olacak!

Bandırma Vapuru'nun Samsun'a yola çıkışının 100'ncü yılı anısına, "Uğurlar Olsun Bandırma-100 Yılın Hikâyesi" adlı altında düzenlenen iftar etkinliğinde bir araya gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, gecenin sonunda çocuk korosu ile birlikte "Her şey güzel olacak" ve "Güzel günler göreceğiz çocuklar" şarkılarını söyledi. Binlerce İstanbullu da onlara eşlik etti.

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Bakırköy'deki Pazar Alanı'nda binlerce İstanbullu ile birlikte açtı. Vatandaşlar, alana gelen İmamoğlu'na, "Ekrem Başkan" sloganı eşliğinde sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlarla "selfie" yapan İmamoğlu, ulaşabildiği her yurttaşla anı fotoğrafları çektirdi. CHP Kemal Kılıçdaroğlu da beraberindeki çok sayıda milletvekili ile iftara katıldı. İmamoğlu ile beraberindeki heyet, Kılıçdaroğlu'nu alan girişinde karşıladı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, iftara katılan 3 vatandaşla birlikte aynı masada oturdu. Aynı masada Deniz Gezmiş'in kardeşleri, Bora ve Hamdi Gezmiş de yer aldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan iftara katılan herkes, okunan ezanın ardından hurma, çorba, etli yahni, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan menüyle oruçlarını açtı.

Sunay Akın kütüphane istedi

Bandırma Vapuru'nun Samsun'a yola çıkışının 100'ncü yılı anısına, "Uğurlar Olsun Bandırma-100 Yılın Hikayesi" başlığıyla düzenlenen iftar etkinliğinde, katılımcılara, "Çocuk Kalpleri Kumpanyası" isimli koronun okuduğu şarkılarla dinleti sunuldu. Katılımcılar, Sunay Akın'ın kendine has keyifli anlatımıyla, Bandırma Vapuru ve İstiklal Mücadelesi ile ilgili tarihi bilgileri dinledi. Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda kütüphanecilik alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Nuri Ulusu ile ilgili ilginç anıları katılımcılarla paylaşan Akın, İmamoğlu'na, "Sizden İstanbul'da büyük bir kütüphane yapmanızı ve adını, 'Nuri Ulusu Kütüphanesi' koymanızı istiyorum. Çünkü bu ülkenin kahramanları, 'Kurtlar Vadisi'nden değil, 'kitap kurtları vadisinden' çıkmıştır" şeklinde seslendi.

Adaleti savunanlar hep gençler oldu

Akın'ın İmamoğlu'ndan ikinci isteği ise, 15 Kasım 1924'te, ulaşım hakları için mücadele ederken vurularak öldürülen 2 tıp öğrencisi anısına, Harbiye'de bir anıt dikilmesi oldu. Akın, "Bu ülkede adaleti savunanlar hep gençler olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, "Ey Türk siyasetçileri" dememiştir, "Ey Türk gençliği" demiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan Köy Enstitüleri'nin, Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsü üzerinde uçan bir uçağın pilotunun, "Orak şeklinde bina yapıyorlar" ihbarı üzerine kapatıldığı bilgisini paylaşan Akın, "Oysa ki bina, iletki şeklinde inşa edilmişti" dedi. Akın, "Bu toprakların tarihini anlatan bir tarih müzesi yok. Bir, 'Cumhuriyet Tarihi Müzesi' yapın ve bu bina, iletki şeklinde olsun" diyerek İmamoğlu'na üçüncü talebini iletti.

İstanbulluların iradesi katledildi

Akın, "Bandırma Vapuru'nun Anadolu'ya taşıdığı ruhla çağırıyorum" diyerek Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu sahneye davet etti. Üçlüyü sahnede çocuklar karşıladı. İlk konuşmayı Kılıçdaroğlu yaptı ve şunları söyledi: "Tam 10 yıl önce farklı bir Türkiye vardı. 16 Mayıs 1919'da, bu ülkenin kurtuluşu için, emperyalizme karşı İstanbul'dan Samsun'a yola çıktılar. Onların ruhu şad olsun. Saygıyla anıyoruz. Biz de bugün bir demokrasi mücadelesi, hak mücadelesi veriyoruz. Güzel şeyler yapmış Atalarımız. Biz de onlara layık olmak için güzel şeyler yapacağız İstanbul'da da yapacağız. Ekrem İmamoğlu'yla yapacağız. Hak mücadelesi vereceğiz. Milli irade mücadelesi vereceğiz. Biz, güzel bir İstanbul istiyoruz. Kardeşçe yaşanmasını istiyoruz. Bunun en güzle adımlarından bir tanesini size emanet ediyorum. Onun adı Ekrem İmamoğlu."

İstanbul'u ayağa kaldıracağız

Kılıçdaroğlu'ndan sözü alan İmamoğlu da "Genel Başkanımız, söylenecek her şeyi söyledi. Vazifelerimizi sıraladı. 16 Mayıs'ta Bandırma Vapuru'nun İstanbul'dan Samsun'a gidişinde buluştuk. Sunay Akın'a teşekkür ediyoruz, bizi bilgiye doyurdu. 16 Mayıs'ta Samsun'a giden gemide özgürlük ateşi vardı. Biz de aynı inançta yol yürüyoruz. O günün koşullarında çok kötü durumda olan Anadolu'yu ayağa kaldıran Atatürk ve 19 Mayıs'ın 100. yılında biz de İstanbul'u ayağa kaldıracağız. 16 milyon İstanbulluyu kucaklayarak, Türkiye'nin demokrasi mücadelesini vereceğiz. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın demokrasi diyoruz. Her şey çok güzel olacak" şeklinde konuştu. Daha sonra çocuk korosuna katılan üçlü, onlarla beraber "Güzel günler göreceğiz" ve "Her şey güzel olacak" şarkılarını söyledi.

Maslak Metrosu'nda izdiham

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bu kez farklı bir "lokasyonda" çalışma yaptı. Ayazağa yönünden Maslak Metro İstasyonu'na giriş yapan İmamoğlu'nun etrafı, bir anda yüzlerce vatandaş tarafından adeta kuşatıldı. Bir anda karşılarında seçilmiş İBB Başkanı'nı gören vatandaşlar, kısa bir şaşkınlıktan sonra cep telefonlarına sarıldı. Kimi vatandaşlar İmamoğlu ile "selfie" yaparken kimi yurttaşlarda, cep telefonlarından canlı yayın yaparak, yakınlarını İmamoğlu ile buluşturdu. "Ekrem Başkan" ve "Her şey çok güzel olacak" sloganlarını atan vatandaşlar, İmamoğlu'ndan görüntü alabilmek için birbirleriyle yarıştı.İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek isteyen bir kadın vatandaşın, "Başkanım gülümseyin" demesi, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Kendisiyle "selfie" yarışına girenlerin çoğunlukla üniversite öğrencisi olduğunu öğrenen İmamoğlu, fırsatı kaçırmadı ve kendi vaatlerini sahiplenen rakibi Binali Yıldırım'a, "Aman ha kopya çekmeyin, kopya çekecekler var, örnek almasın. Her gence söylüyorum. Sakın kopya çekmeyin" sözleriyle gönderme yaptı. Vatandaşlar, kendilerine, "Her şey çok güzel olacak" şeklinde seslenen İmamoğlu'na, alkışlarla karşılık verdi.

DP, İstanbul seçimine katılmıyor

DP Genel Başkanı Uysal, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine katılmayacaklarını bildirdi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine katılmayacaklarını açıkladı. Uysal, sosyal medya hesabından, "Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran'da yenilenecek olan, adeta '2. tur' hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız." paylaşımında bulundu.