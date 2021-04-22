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Çocuklar bu sene de bayramlarını evde kutlayacak!

İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlamasının 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacağını duyurdu

Çocuklar bu sene de bayramlarını evde kutlayacak!
22 Nisan 2021 Perşembe 08:41

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine '23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Cuma, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi' aynen geçerli olacak. Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.

ÇEVRİM İÇİ ETKİNLİKLERE AĞIRLIK VERİLECEK

TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şu esaslara göre kutlanacak:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #23 nisan #içişleri bakanlığı #sokağa çıkma yasağı
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