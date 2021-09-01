Çocuklarda İngilizce Eğitiminin Adresi Novakid

Novakid eğlenceli ve konuşma temelli derslerle çocuklara online İngilizce eğitimi sunan bir platform

Novakid’de eğitim programlarından, ders sürelerine ve öğretmen kadrosuna kadar her şey 4-12 yaş çocuklara özel olarak oluşturuldu. Böylece Novakid çocukların eğlenerek İngilizce öğrenmelerini ve dil öğrenme süreciyle ilgili pozitif bir deneyim edinmelerini amaçlar. Ayrıca Novakid tamamı anadili İngilizce öğretmenlerden oluşan öğretmen kadrosuyla da çocuklarınıza edindikleri bilgileri ders ortamında aktif bir şekilde kullanma imkanı sunar. Eğer çocuğunuz erken yaşta İngilizce eğitimine başlasın istiyor bir yandan da çocuğunuzun yoğun bir tempoya girip sıkılmasını istemiyorsanız Novakid sizin için en doğru adres!

Çocuklarınız kendilerine en uygun şekilde İngilizce öğreniyor

Öğrenci kitlesini 4-12 yaş grubuyla sınırlı tutan Novakid, erken yaşta İngilizce eğitimine başlayan çocukların ihtiyaçlarına hakimdir ve onların psikolojik ve eğitimsel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verir. Novakid’in çocuklarınızın kendi odalarından rahatlık katılabileceği İngilizce derslerinin süresi erken yaşlardaki çocukların dikkat süreleri göz önünde bulundurarak 25 dakika ile sınırlı tutuldu. Böylece çocukların tüm ders boyunca dersle ilgili kalmaları ve eğitimden en yüksek verimi almaları hedeflendi.

Bunun yanı sıra Novakid’de çocuğunuzun müfredattan geri kalması gibi bir durum söz konusu değildir. Çocuk psikolojisinde ve eğitiminde uzman Novakid eğitmenleri, çocuklarınızın konulara hakimiyetini yakından takip eder. Eğitmenler bu takibi ders içi uygulamalarda çocuğunuza öğrendikleri daha önceki bilgileri kullanmalarını gerektirecek alıştırmalar vererek ya da bu doğrultuda küçük diyaloglar kurarak gerçekleştirirler. Bu kısa ve sürekli konu tekrarı öğretmenlere gerekli gördükleri durumlarda çocuklarınız için konu bazlı ekstra program düzenleme imkanı tanır. Bu sayede çocuklarınız bir yarış halinde ders programı tamamlamaktan uzak tüm konulara tam anlamıyla hakim olma odaklı bir eğitim anlayışıyla İngilizce öğrenir.

Novakid öğretmen kadrosuyla fark yaratıyor

Novakid öğretmenlerinin tek artısı ana dillerinin İngilizce olması değil elbette. Novakid’in öğretmen kadrosunun tamamı ESL (English Second Language) sertifikalı uzman eğitmenlerden oluşur. Bu eğitmenler ana dili İngilizce olmayan çocuklarla nasıl İngilizce iletişim kurulacağı ve nasıl etkili online İngilizce eğitimi verileceği konusunda uzman kişilerdir. Ayrıca Novakid eğitmenlerinin tamamı erken yaşta İngilizce eğitimde oyuna dayalı, eğlenceli ve konuşma temelli ders ortamı oluşturma konusunda yıllara dayanan tecrübeye sahiptir.

Oyuna dayalı eğitim anlayışına hakim ve pratik yoluyla hızlı ve kolay İngilizce öğretme alanında tecrübeli olan bu eğitmenlerle çocuklarınız keyifle İngilizce öğrenecek. Dilbilgisine boğulmadan öğretmenleriyle ortak dilleri olan İngilizce’yi kullanarak ingilizce öğrenmek çocuklarınıza dil öğrenmenin kitaplarla sınırlı olmadığını anlatmanın en güzel ve en etkili yolu. Çocuklarınızın dili sıkıcı bir kurallar bütünü olmaktan ziyade iletişim kanalı ve onlara oyun, film, müzik gibi birçok farklı dünyanın kapısını açan bir araç olarak görmeleri hem bugün İngilizce eğitimlerine katkı sağlayacak hem de ileriki yaşamlarında dil öğrenmeye karşı olan tutumlarını şekillendirecek. Novakid’le çocuğunuz hem ana dili gibi İngilizce konuşur hem de önündeki uçsuz bucaksız dünyanın farkına varır.

Novakid’in eğitim sisteminde sürprize yer yok

Novakid’in online İngilizce eğitim sistemi yalnızca çocuklar için değil veliler için de son derece kullanışlı özelliklerle donatıldı. Örneğin çocuklarınıza takıldıkları bir konuda yardım etmeniz gerektiği durumda sistem üzerinden kolaylıkla geçmiş dersin sunumuna ve ders notlarına ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte bir sonraki derste neler öğreneceklerini de görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca Novakid size ve çocuğunuza öğretmeninizi seçme imkanı da tanır. Novakid sistemi üzerinden öğretmenlerin kendilerini tanıttıkları videoları izleyip çocuğunuza İngilizce eğitimi verecek kişi hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun yanısıra çocuğunuz da kendi İngilizce eğitimi konusunda sizin dilediğiniz oranda söz sahibi olarak İngilizce öğrenme serüveninde daha ilk adımından itibaren aktif bir role sahip olduğunu görür.

Son olarak Novakid’in derslerden önce gönderdiği hatırlatma mesajları yoğun günler de bile çocuğunuzun hiçbir İngilizce dersini kaçırmasına izin vermez.