Çocuklarımızın yükünü azaltacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavlara hazırlanan 8'inci ve 12’nci sınıf öğrencileri için müfredatın uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesi yönünde çalışma yaptıklarını açıkladı

Selçuk, "Bu çocuklarımızın sınavla ilgili içerikler konusunda yüklerini azaltmak noktasında da bir çalışma var ve önümüzdeki hafta bununla ilgili açıklama yapılacak. Çocuklarımızın lehine bir karar olacağını söyleyebilirim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, katıldığı televizyon kanalının canlı yayınında, uzaktan eğitim süreci ile ilgili soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, salgın sürecinde hem Türkiye’deki hem dünyadaki verileri takip edip, kararları güncellediklerini anlatarak, "Gerçekten okullar çok daha kontrollü. Çünkü çocuklar çok disiplinli ve düzenli bir şekilde derslere girip çıkıyorlar. Biz mobil bir uygulama yaptırdık ve bu uygulamayla her bir sınıf düzeyinde her bir öğrencimizin kendisinin, ailesinin, öğretmenin, okul yöneticilerinin, servis şoförlerinin tamamının günlük olarak temaslı ve pozitif durumunu izleme imkanımız var. Bunu her gün değerlendirirken şunu fark ettik; toplumdaki genel artış okullarımızı da riske sokma ihtimalini doğruyor. Bilim Kurulu’ndan ‘Salgın durumunda büyük bir artış var ve risk artıyor. Dolayısıyla okulların şu anda kapanmasını tavsiye ediyoruz’ biçiminde bir karar çıktıktan sonra yani bilimsel olarak böyle bir tavsiye kararı ortaya çıktıktan sonra bizim ‘Hayır kapatmıyoruz’ dememizin bir anlamı yok. O yüzden de böyle bir süreç gelişti" diye konuştu.

Salgınla ilgili alınan tedbirler sonucunda nasıl değişim yaşanacağına bakacaklarını söyleyen Selçuk, "Bu arada biz okullarımızla ilgili tedbirlerimizi güçlendireceğiz. Öğretmenlerimizle eğitimlerimizi sürdüreceğiz ve 4 Ocak’a en az 2 hafta kala bir değerlendirme tekrar yapılacak. Ara değerlendirmeler var; ama bir ana değerlendirme 4 Ocak’tan iki hafta önceki dönemde tekrar yapılacak, tabloya bakacağız. Burada bizim öğretmenimizin, öğrencimizin sağlığından daha önemli bir ölçütümüz yok. Yani biz arkadaşlarımızı, evlatlarımızı riske sokan bir şey yapmayız" dedi.

Sınav yapmamız doğru değil

Bakan Selçuk, uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle ertelenen sınavların nasıl takvimlendirileceğine ilişkin soru üzerine "Tam bu sıra uzaktan eğitime yönlendirmişken o süreç içerisinde sınav yapmamız doğru değildi. Zaten dolaşımı azaltmakla ilgili bir tedbir bu ve mümkün olduğu kadar çocuklarımızın, öğretmenlerimizin okula ya da başka yerlere giderken dolaşımlarını azaltmayı hedefliyoruz. Bunu hedeflediğimiz için de çocuklarımızın, diyelim ki haftada bir gün, sınava gitmeleri de doğru değil. Bu da istişare edilen konular arasındaydı, o yüzden sınavları erteledik. Bu erteleme salgının seyrine bağlı olarak 4 Ocak sonrası ne şekilde olacak? Bununla ilgili tarihleri de belirledik. Yani 4 Ocak’ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak? Şimdiye kadar sınavların bir kısmı yapıldı. Bunlar geçerli sayılacak ve onların bir kısmı e-okula girildi, bir kısmı da giriliyor. Yani tamamı geçerli ve 4 Ocak sonrası sınavlarda da bu sınavlarla bağlantılı olarak eksik kalan ne varsa onların tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim yapılmamasından kaynaklanan kayıpları gidermek amacıyla çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda uzaktan eğitim sürecinin iyileştirilmesi yönündeki çabaların da sürdüğünü belirtti. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de uzaktan eğitimle erişilemeyen öğrencilerin olduğunu ve bunun öğrenci sayısının yüzde 10’una denk düştüğünü kaydeden Selçuk, "Altyapılar kolay kurulmuyor. Bununla ilgili çalışmalar da başladı, devam ediyor. Biz marttan beri bu işi yapıyoruz. Bir kere 4 saatliğine bir sorun oldu. Bu kadar ay içerisinde bir kere olan bir faaliyet sürekli dillendiriliyor; ama bu süreç içerisinde bu dünyadaki başka sosyal medya ortamlarında da oldu. Ben zaten 'bu kesinlikle olmaz' diye bir şey söylemiyorum; ama biz bunun olmaması için gereken her şeyi yapıyoruz. Elbette erişemeyen çocuklarımız var. Biz niye 500 bin tabletten söz ettik? Biz niye 14 bin civarında EBA destek merkezleri kurduk? Şu anda anlık en az 1 milyon kullanıcıyı eş zamanlı olarak sistemde tutabiliyoruz ve sistemdeki kullanıma baktığınızda şu anda hiçbir zorlanma yaşamıyoruz" dedi.