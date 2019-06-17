Çocuklarını haczederek sevebiliyorlar

Eşlerinden boşandıktan sonra çocuklarını ancak icra ile haczederek görebilen babalar, Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneği adıyla İzmir'de dernek kurdu. Dernek Başkanı İbrahim Aksoy, "Eşinden boşandıktan sonra velayeti anneye verilen bir baba çocuğunu parası yok nasıl görecek biri bana bunu açıklasın." dedi.

Doğancan Bingöl - Eşlerinden boşandıktan sonra çocuklarının velayeti eski eşlerine verilen babaların çoğu, mahkemelerin verdiği 'görüş günü' kararını uygulayamıyor. Mahkemelerin verdiği süre zarfını gözeterek çocuklarını görmek isteyen babalar, eski eşlerinin çocuklarını göstermemesi nedeniyle mağdur oluyor. Evlatlarını ayda iki kez ya da haftada bir kez görmeye razı olan babalar, bunu başaramayınca çocuklarını icra yolu ile haczederek görebiliyor. İcra işlemleri sırasında pek çok bürokratik sorunla karşılaşan babalar, hem her "görüş gününde" maddi bir külfetin altına giriyor, hem de tüm bu çabaya rağmen yine de çocuklarını göremeyebiliyor.

Uzun yıllar çocuklarını haczederek gören babalar, diğer mağdur babalara maddi ve manevi destek vermek amacıyla yeni bir dernek kurdu. Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneği çocuklarından ayrı yaşayan babalar için umut ışığı oldu.

Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy, çocuklarının velayetini almak için yaklaşık 10 yıl mücadele verdiğini ve bu 10 yıllık süreçte çocuğunu toplam 23 bin liraya haczederek gördüğünü anlattı.

Babaya düşman oluyorlar

Çocuğunun baba şevkatinden uzak kalmaması için çaba gösterdiğini belirten Aksoy, şunları söyledi: Bu başlı başına bir mağduriyet. Manevi olarak bitmiş durumdaydım. Bir de işin maddi kısmı var. Sadece icra müdürlüğüne yatırmış olduğum para 23 bin lira. Çalıştığım iş yerinden ayda kaç defa izin aldım bilmiyorum. Ne kadar işçi hakkına ve adalete önem veren bir patronunuz da olsa işler aksadığı zaman ses çıkartmak durumunda kalıyor. Burada mağduriyeti yaşayan esas kişi çocuk oluyor. Çocuğa ilgi göstermediğiniz zaman çocuk manevi olarak yıpranıyor. Çocuğun ne yaşadığını siz bilmiyorsunuz. Sizin görmediğiniz sıkıntılar çocuğa zarar veriyor. Yüzde 99 velayeti anne alıyor. Babanın neredeyse hiçbir hakkı yok. Çocuk baba sevgisinden ayrı büyüyor. Baba disiplini ve baba sevgisinin yeri ayrıdır. Ben buna inanıyorum. Çocuk babasını göremediği zaman yıllar geçtikçe baba şevkatinden uzaklaşınca babaya düşmanlaşıyor. Kendi öz, kanım, canım çocuğum bana neden düşman olsun."

Ortak velayet talebi

Babaya olan düşmanlığın ilerleyen yıllarda topluma yayıldığını söyleyen Aksoy, "Sonucu doğuran etkenler birbirine bağlı. Ortak velayet talebimiz var böyle bir uygulama hayata geçtiği an sorun zaten çözülecek. Devlet denetim mekanizması oluştursun. Ortak velayetin ardından anne ve babayı sürekli denetlesin. Yani kararı yine onlar versin ama kesin yargılar ile bizi çocuklarımızdan ayırmasınlar. Çocuğunu görmek isteyen bir baba parası yoksa çocuğunu nasıl görecek biri bana bunu açıklasın." diye konuştu.

Mağdur olduğunu savunan baba Hüsnü Kutluay ise evladını görmek için çıktığı yolda mücadelesine devam edeceğini söyledi. Kutluay, oğlunu görmek için yaklaşık 20 bin lira para harcadığını belirterek "Biz bir baba olarak sesimizi çıkaramadığımız hatta erkek adam ağlamaz dedikleri için çocuklarımızdan ayrı kalışımızın gözyaşlarını içimize akıtıyoruz."

Mücadele edeceğim

Çocuğunu görmek için Anayasa Mahkemesin oradan gelecek sonuca göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağını belirten Kutluay, "Ben konuyla ilgili mağduriyet yaşamamak adına. Başka insanların da yaşamasının önüne geçmek adına mücadele ediyorum. Türk olarak ülkemi Avrupaya şikayet etmek beni üzüyor ama elimde başka çare yok. Çocuğumun bana gösterilmemesinin hiçbir gerekçesi yok." ifadelerini kullandı.