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Çöp evde bulunan Cem'den güzel haber geldi!

Çöp evde bulunan Cem'den güzel haber geldi!
16 Ağustos 2022 Salı 10:44

Bursa'da çöp evde bulunarak gündeme gelen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'dan güzel haber geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 22 gündür tedavi gören Cem, taburcu edildi. Cem'in hastaneden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait eve yerleştirildiği öğrenildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen 'çöp ev'deki kilitli odada, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkoyulan Cem Muhammet A., baygın bulundu. Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı. Cem Muhammet A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi sürecinde 20 kiloya kadar ulaşan Cem Muhammet, 22 günün ardından dün akşam taburcu edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden alınan Cem Muhammet, adresi gizli tutulan eve yerleştirildi. Cem Muhammet'in psikolojik ve gelişimsel süreciyle ilgili tedavisinin devam edeceği, düzenli kontrol edileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #çöp ev #cem muhammet #çöp ev çocuk
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