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Çöp evde bulunan Cem'den güzel haber!

Çöp evde bulunan Cem'den güzel haber!
13 Ağustos 2022 Cumartesi 08:36

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın (9) bütün yemeklerini yediğini, 3 kilo daha alarak 20 kiloya yükseldiğini açıkladı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın son durumuyla ilgili bilgi verdi. Muhammet'in gayet iyi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Özkan, “Bütün çabalar sonucunu verdi. Sağlık olarak hiçbir sıkıntısı yok. Kalorileri kısıtlı ama gelen bütün tabağı son noktasına kadar tüketiyor. Kilo alımı istediğimiz gibi, artık kalpte, böbrekte, karaciğerde herhangi bir sıkıntısı yok. Sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntımız yok ama hala ara ara takip etmemiz gerekiyor, çünkü zaten gelişme geriliği var, onu da hemen aşmasını beklemiyoruz" dedi.

En büyük sıkıntının psikiyatrik gözlem olduğunu belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Psikiyatrik gözlemi de çok sık olmakla beraber yine devam edecek, muhtemelen gelecek içinde uygun bir zamanda taburcu edeceğiz. Taburcu etmek için tam zaman söyleyemiyorum. Bu çocuk muhtemelen ilk etapta devlet denetimine geçeceği için, orada uygun bir ortam hazırlanıyor. O ortam için haber bekliyoruz. İlk geldiğinde 17 kiloydu, şu anda 20'ye yaklaştı. Taburcu olduktan sonra da elbette çok sık göreceğiz. Devlet muhakkak ki uygun bir ortam hazırlayacaktır. Uygun ortamda kendini güvende hissetmesi, hem bedensel hem psikiyatri sağlığını takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #çöpev #çocuk #cem muhammet
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