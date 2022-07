Çöp evde bulunan Cem'le ilgili yeni açıklama: 300 gram aldı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'nın (9) protein ağırlıklı beslendiğini belirterek, "Bize tekerlekli sandalyeyle getirmişlerdi. Şu an için kan değerlerini biraz toparladık. 300 gram aldı. Ciddi manada kas kaybı mevcut. Elimizden gelen titizliği gösteriyoruz" dedi

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi. Kamuran Pınar A. ifadesinin ardından tutuklanırken, Cem Muhammet ise savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınarak, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 3 gündür tedavi gören Cem Muhammet'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Özkan, "Bize tekerlekli sandalyeyle getirmişlerdi. Çok halsiz ve kan değerlerinde sıkıntılar mevcuttu. Şu an için kan değerlerini biraz toparladık. 300 gram aldı. Her gün tartılıyor. Daha ürkek ve korkak. Şu an için birbirimize alıştık, o bize alıştı. Zaten çok kalabalık bir kadro, üzerine titizlikle titriyor. Şu anda bir çocuk ve insan için önemli olan şey; kendini güvende hissetmesi ve korkmaması. Gözlerinde o korkuyu görmüyorum, kendisini daha güvende hissediyor. Her şey iyi gidiyor" dedi.

'CİDDİ BİR BESLENME GERİLİĞİ OLMUŞ'

Cem Muhammet'in ağırlıklı olarak protein ağırlıklı beslendiğini ifade eden Prof. Dr. Özkan, "Beslenme geriliği olduğu için bizim gibi yemek yemiyor. Daha özel bir şekilde diyet rejimi hazırlanması gerekiyor. Kalori hesapları yapılıyor. Çok fazla verilmiyor. Çok hızlı yüklenmiyor, çünkü bazı sendromlar ortaya çıkıyor. Çok dikkatli bir şekilde kalorisi, yağı, protein oranları hesaplandı. O şekilde veriliyor. Güzel olan şey, verilen bütün gıdaları sonuna kadar tüketiyor. Bu da onun ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. Bu hem psikiyatrik hem de medikal olarak çok önemli. Onu gayretli görmek bizi mutlu ediyor. Arada ufak tefek kilo kayıpları olabilir çünkü sıcak havada insanlar terliyor. Bunlar da metabolizmayı değiştiriyor. Yavaş yavaş kilo alacak. Hiçbir zaman olması gerektiği kiloda olamayacak gibi duruyor. Çünkü uzun sürede ciddi bir beslenme geriliği olmuş. İnşallah beklediğimiz yere varırız" diye konuştu.

'ELİNİZİ ATTIĞINIZDA SADECE KEMİK GELİYOR'

Kan değerlerinin geldiği güne göre daha iyi olduğunu aktaran Prof. Dr. Özkan, "Ancak kalpte hala istediğimiz yerde değiliz. Çünkü besin her şeyimiz. Uygun beslenme çok önemli. Ciddi manada kas kaybı mevcut. Elinizi attığınızda sadece kemik geliyor. Bu anlamda belki onlar da eski seviyesine ulaşmayacak seviyede. Bunun için gayret ediliyor. Hala yatakta çok ciddi bir hareketi yok. Elimizden gelen titizliği gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

'HİÇ OKULA GİTMEMİŞ'

Hem medikal hem de psikolojik destek sağlandığını belirten Prof. Dr. Özkan, "Bunun için uzun zamanı var. Öncelikle doktorlarına güvenmesi gerekiyor. Doktorlarını sevmesi gerekiyor. Sonraki süreçte tedaviye devam edecek. Odasında bir sürü oyuncağı var, çok mutlu. Benden hiçbir isteği olmadı. Okul durumunu sordum. Hiç okula gitmemiş. Okul dünyasını merak ediyor. Şu an için en çok istediğim şey, bir an önce okul ortamını görmesi. İnşallah çok başarılı olur. Topluma bir kazanç olur" dedi.

'HERKESİN DESTEĞİ ÇOK KIYMETLİ'

Cem Muhammet'in devlet koruması altında olduğu hatırlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Aile ve Sosyal Hizmetler'den memur arkadaşlarımız refakat ediyor. Sonraki süreci biz de bilmiyoruz. İnşallah en hayırlısı olur. Devlet bu çocuğu sahiplenirse, maddi olarak hiçbir sorun yok. Fakat manevi olarak herkesin desteği çok kıymetli" ifadelerini kullandı.