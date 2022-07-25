Çöp evde kilitli bulunmuştu! Artık devlet korumasında

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan çocuk dün Antalya'da yaşayan annesine teslim edilmişti. Yapılan araştırma sonrası çocuk annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı
Bursa’da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammed A, Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A.’ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde koruma altına alındı.
Ayrıca Kamuran Pınar A. ‘nın 16 yaşındaki kızı da Bursa’da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde koruma altında tutuluyor.