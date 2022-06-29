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Çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü!

Bağcılar'da belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki Emirhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alındı

Çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü!
29 Haziran 2022 Çarşamba 14:11

15 Temmuz Mahallesi'nde sabah saatlerinde dedesi, 3 yaşındaki Emirhan Aslan'ı Fatih Sultan Mehmet Parkı'na götürdü. Çocuk iddiaya göre saat 10.30 sıralarında parktan çıktı. İddiaya göre dedesinin elinden kaçan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Aslan Bağcılar Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonunun altında kaldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Emirhan Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emirhan Arslan'ın cansız bedeni Bağcılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


"ÇOCUK ELİNDEN KAÇMIŞ"

Esnaf Ali Akkuş, "Parktan çıkarken çöp kamyonu ezdi. Çocuğu tanıyorum. Ara sıra parka getiriyordu. Elinden kaçmış çöp kamyonu çarptı." dedi.  Görgü tanığı Mahmut Kurt, "Çöp arabası çocuğun üzerinden geçmiş. Eve girmeye çalışmış, şoför görmemiş. Parktan geliyordu dedesiyle, çocuk elinden kaçmış o esnada oldu." ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bağcılar #çöp kamyonu #çocuk #ölüm
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