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Çorlu'da feci kaza: Baba ve ikiz çocukları öldü, 5 kişi ağır yaralı

Tekirdağ Çorlu'da kamyon hafif ticari araca çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü 43 yaşındaki Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek hayatını kaybetti, 5 kişi ise ağır yaralandı

Çorlu'da feci kaza: Baba ve ikiz çocukları öldü, 5 kişi ağır yaralı
11 Temmuz 2022 Pazartesi 11:46

Kaza, TEM otoyolunun Çerkezköy gişeler yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Edirne'ye giden Ercan Çiçek yönetimindeki 34 AN 1564 plakalı hafif ticari araca, iddiaya göre durduğu sırada Mücahid Y., idaresindeki 34 LRU 73 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın şiddeti ile 300 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 8 kişi, yaralandı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası sağlık ekipleri, yaralıları Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırdı. Sürücü Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek, hastanede hayatını kaybetti. Yaralılar Yasemin Öztürk, Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Gülbeyaz Özel'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada savcı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Kamyon şoförü Mücahid Y.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #tekirdağ #çorlu #kaza #trafik kazası #ölüm
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