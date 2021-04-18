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Çorlu tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Öz yoğun bakımda!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında eşi Hakan Sel, oğlu Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Mısra Öz’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

Çorlu tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Öz yoğun bakımda!
18 Nisan 2021 Pazar 14:01

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de  Çorlu'nun  Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

Kazada eşi Hakan Sel ve oğlu Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz’ün Covid-19 testi pozitif çıktı. İstanbul’da hastaneye kaldırılan Mısra Öz, 12 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatırıldım. Oksijen desteği olmadan nefes alamıyorum” dedi.

Babası Mehmet Öz, sosyal medya üzerinden Mısra Öz’ün durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Mısra Öz yoğun bakımda. Oğlunu kaybettiğinden beri istisnasız her gün yazdı, konuştu, haykırdı. Şimdi yaşam mücadelesi verirken yazamadığı için biz yazalım. Hastaneden yorgun ve karışık duygular içerisinde eve geldim şu an toparlanabildim. Kızıma dua ve iyi dileklerde bulunan tüm insanlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Kızım güçlü ve azimlidir. Doktorlarımızın çabaları, sizlerin duaları ile sağlığına kavuşacaktır” dedi.

Mısra Öz’ün yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mısra öz #Koronavirüs #oğuz arda sel #çorlu tren kazası
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