Corona virüsü nedir? Tüm dünya onu konuşuyor...

Çin'de ortaya çıkan Corona virüsünün endişesi bütün dünyayı sararken, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serhat Ünal, korkutucu bu tür salgın riskine karşı alınacak önlemleri anlattı.

Türkiye'nin Çin kaynaklı salgın açısından henüz risk altında olmadığını ancak genel olarak sağlık koşullarına dikkat edilmesiyle nezle ve gripten korunulabileceğini kaydeden Prof. Dr. Serhat Ünal, devletin de havalimanlarında termal kamera gibi tedbirleri zaten gündemine aldığını vurguladı. Corona virüsün, solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan bir grup virüsten biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ünal, şu bilgileri verdi: "Üst solunum yolu enfeksiyonları sıklıkla olur. Nezle bunların başında gelir. Klasik nezle tablosu hapşırık, öksürük, hafif ateş, halsizlik, bitkinlikle kendini gösterir. Corona virüs de bu tabloya yol açan başka bir grup virüsten biri. Yıllardır bilinmekteydi. 2000'li yıllarda bir grup corona virüste bazı genetik değişikliklerle üst solunum yolu değil de, alt solunum yani zatürre yapmak kapasitesi gelişti. SARS bunlardan biri. Mers-CoV, Suudi Arabistan'da önce yarasalardan develere ve develerden insanlara geçti. Maalesef bu virüse karşı bir antiviral ajan yok. O yüzden belirli bir oranda ölüme yol açıyor."

Korunma yolları

Virüsün insandan insana geçişinin tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Ünal, korunma yollarını ise şöyle anlattı: "Dünya Sağlık Örgütü hemen tedbirleri açıkladı. Çin de açıkladı. Bu bölgeden gelen uçaklar ya da başka yolla sınırlardan gelecek kişilere termal kameralarla bakmak. Çünkü hasta olanlarda, nezle tablosu gibi düşünülmeli ki ateş, öksürük, halsizlik, kas ağrısı ve ilave olarak zatürre yapmışsa öksürük, balgam daha şiddetli bir tablo tespit ettiklerini karantinaya almak. Bunlar devletin yapacağı işler, Bizim kişisel olarak yapacak işlerimiz var. Mutlaka genel vücut hijyenimize de temizliğimize ama özellikle el hijyenimize dikkat edeceğiz. Sık sık ellerimizi yıkayacağız. Ellerimizi burnumuza götürmeyeceğiz. Karşıladığımız zaman tokalaşıyoruz, öpüşüyoruz. Bunu mümkünse bu aylarda yapmayalım, uzak duralım. Bunun bulaşmasına baktığımızda hapşırdığı zaman havada asılı partiküller onun burnuna gidiyor ama sadece havayla gitmiyor ki hapşırdığınızda elinizi burnunuza götürdüğünüzde elinize gidiyor.

Tokalaşmayalım

Tokalaşma olduğunda elden diğer ele geçiyor. Hele bir de öpüşüyorsanız, yanaktan yanağa direkt bulaşıyor. Geleneğimizde olduğu için öpüşmekten geri durduğunuzda 'kasıntı' denilebilir yani negatif bir şeydir ama bunu anlatmalıyız. Yani zinciri kırmak gerekiyor. Bir de maskeyi önemsiyorum. Hasta olanlar mümkünse evde yatsınlar ama dışarıya çıkmaları gerekiyorsa maske takmaları çok önemli. Sağlıklı beslenme kurallarına ve uykumuza dikkat edeceğiz, spor yapacağız. Yani sağlıklı olmaya çalışmak, hapşıran birini gördüysek araya 1,5 metre mesafe koymaya çalışmak, toplu yaşam yerlerine az gitmek, bu dönem seyahatten kaçınmak gibi bütün bu tedbirlere de uymak lazım."

Kimler için riskli

Prof. Dr. Ünal risk gruplarını da şöyle sıraladı: "65 yaş üstü kişiler, kronik böbrek, karaciğer hastalıkları olanlar, kanser tedavisi görenler, gebeler, erken çocukluk dönemindekiler. Sigara içenler, özellikle yüksek ateşle seyreden, kas ağrısı olan, öksürüğü çok belirgin olan, balgamı olan hastaların mutlaka ve mutlaka hekime başvurmaları gerekiyor. Bir de çcokularımızı ve risk grubundakilerin mutlaka ayşı olması lazım."