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Çoruh Üniversitesi personel alacak

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Çoruh Üniversitesi personel alacak
28 Mart 2022 Pazartesi 09:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre “06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası” uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 28 Mart 2022 ile 11 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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