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Çorum Belediyesi iş yerlerini kiraya verecek

Çorum Belediye Başkanlığı ihale ile iş yerlerini kiraya vereceklerini duyurdu

Çorum Belediyesi iş yerlerini kiraya verecek
19 Ocak 2022 Çarşamba 10:06

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çorum Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait olan iş yerlerini, bedeller üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma suretiyle hazırlanan şartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre başlanarak 10 yıl müddetle kiraya verilecektir.

 

Şartname: Her bir şartname 500,00 TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 31.01.2022 Pazartesi günü saat: 10.30’ da Belediyenin Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.


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