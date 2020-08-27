Covid-19’a geçit yok

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.’ye bağlı tesislerde korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeler doğrultusunda korona virüse karşı personeline eğitim vererek tesislerini düzenleyip 10 Haziran’da yeniden hizmete açan Kent A.Ş. Karşıyaka’da “Turuncu Çember Sertifika’sını” alan ilk işletme olmuştu. Kent A.Ş.’nin sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen tesislerinde; ateş ölçümü, dezenfekte noktaları, tek kullanımlık; çatal-bıçak-tabak-baharatlar ve ücretsiz maske buluyor. 10 Haziran’dan itibaren dezenfekte çalışmalarını her gün devam ettiren Kent A.Ş. misafirlerinden tam not alıyor.

İlaçlama çalışmaları yapılıyor

Kent A.Ş. tesislerinde Karşıyaka Belediyesi Çevre Müdürlüğü ilaçlama ekipleri tarafından korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Titizlikle çalışmalarını yürüten ekip; mutfak, tuvalet, oturma alanları ve masalar başta olmak üzere tesislerde el değen her yeri dezenfekte ederek, korona virüse geçit vermiyor. Eğitimli personel ise gün içinde masaları dezenfektan ile temizleyerek misafirlerin hijyenik bir ortamda oturmalarını sağlıyor.

Kent A.Ş. Tesisler Yöneticisi Akif Özcan “Bilindiği üzere dünya genelinde vaka sayılarında ciddi bir artış söz konusu. Kent A.Ş. olarak tedbirleri hiç bırakmadan devam ediyoruz. Bu konuda geçtiğimiz aylarda bütün personelimize eğitim vermiştik, gelen misafirlerimiz tesislerimize güvenle gelebilirler. Biz bütün önlemleri aldık, her şey Karşıyakalıların daha sağlıklı, hijyenik koşullarda hizmet alabilmesi için özenle düzenlendi. Rutin olarak bütün tesislerimizde insan elinin değdiği her yer özenle dezenfekte ediliyor ve bundan sonra bu uygulamamız devam edecek.” dedi.

