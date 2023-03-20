Çözümleyici ve Programcı alımı yapılacak

Ankara Üniversitesi sözleşmeli çözümleyici ve programcı personel alımı yapacağını açıkladı.

Çözümleyici ve Programcı alımı yapılacak
20 Mart 2023 Pazartesi 10:09

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan Ek 2. maddesinin (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sıralanmak kaydıyla, alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarından Çözümleyici ve Programcı unvanlarına 10 (on) katına kadar aday arasından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

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