Crystal Waterworld Resort & Spa Oteli Nasıldır

Crystal Waterworld Resort & Spa, rahatlama ve lüks için nihai destinasyondur. Kendilerini gerçekten şımartmak isteyenler için crystal waterworld resort & spa mükemmel bir seçimdir!

Crystal Waterworld Resort & Spa, rahatlama ve lüks için nihai destinasyondur. Kendilerini gerçekten şımartmak isteyenler için crystal waterworld resort & spa mükemmel bir seçimdir!

Denize bakan özel balkonlu lüks odalarından ödüllü spa olanaklarına kadar, konuklar kendilerini tam bir keyif atmosferine kaptıracaklar. İster çok sayıdaki havuzlardan birine dalın, ister tam donanımlı spa tesislerinde rahatlatıcı bir masajın keyfini çıkarın, konuklar gevşeyebilir ve bu cennetin sunduğu her şeyden yararlanabilirler. Crystal Waterworld Resort & Spa'da sabah yoga derslerinden havuz başı barda akşam kokteyllerine kadar herkes için bir şeyler var.

Crystal waterworld resort & spa otel bir sonraki tatiliniz için mükemmel bir yer. Mükemmel tesislere sahiptir ve kalabalığınızı bir unutulmaz hale getirecek geniş bir çeşitlilik vardır.

Uygulamanın iki açık havuzu vardır, bunlardan biri ısıtılır ve spa havuzu vardır. Havuzlar güneş salonları, parasollar ve havlular ile çevrilidir, böylece rahatlayabilirsiniz ve güneş tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca içecekler ve atıştırmalıklar servis eden bir havuz barı var.

Kal kalmanız sırasında aktif kalmak istiyorsanız, seçim yapmak için çok fazla aktivite vardır. Uygulamanın kendi dalış merkezi vardır, PADI kursları her seviyede, ayrıca snorkeling ve kano sunuyor. Ayrıca iki tenis mahkemesi, bir spor salonu ve yürüyüş pisti vardır.

Akşam, plaj barında canlı müzik veya DJ keyfini çıkarabilir veya beş bar ve gece kulübünden birinde bir içki içebilirsiniz. Farklı bir şey denemek istiyorsanız, uluslararası büfe restoranı ve restoranları da dahil olmak için birkaç restoran da vardır.