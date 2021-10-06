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Çukurova Üniversitesi 15 kişi alacak

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 15 öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Çukurova Üniversitesi 15 kişi alacak
06 Ekim 2021 Çarşamba 10:36

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çukurova Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi (ders verecek/uygulamalı birim) ve araştırma görevlisi (50/d maddesi) alınacaktır.

İlan için başvurular 6 Ekim 2021 ile 20 Ekim 2021 saatleri arasında yapılacaktır. 


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