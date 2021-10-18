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Çukurova Üniversitesi 23 kişi alacak

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 23 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Çukurova Üniversitesi 23 kişi alacak
18 Ekim 2021 Pazartesi 09:49

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çukurova Üniversitesi, ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Profesör ve Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.

 


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