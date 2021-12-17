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Çukurova Üniversitesi 46 kişi alacak

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü hemşire, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni gibi bölümlerinde çalıştırmak üzere 46 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Çukurova Üniversitesi 46 kişi alacak
17 Aralık 2021 Cuma 09:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çukurova Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı Unvanı Hariç) ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 46 (kırkaltı) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 


Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.


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Etiketler; #çukurova üniversitesi
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