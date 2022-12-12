Çukurova Üniversitesi 71 kişi alacak

Çukurova Üniversitesi 71 öğretim üyesi alacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çukurova Üniversitesi'ne ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.

İlan için başvurular 12 Aralık 2022 tarihinde başlayacak olup 26 Aralık 2022 tarihinde son bulacaktır.

İlanın detayları için tıklayınız.