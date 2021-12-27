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Çukurova Üniversitesi işçi alacak

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 17 sürekli işçi alacağını açıkladı

Çukurova Üniversitesi işçi alacak
27 Aralık 2021 Pazartesi 09:37

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çukurova Üniversitesinin Ziraat Fakültesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

 

Şartları taşıyan adayların, 27/12/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.


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